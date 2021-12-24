Цена: от US $3.32 / 244.34 руб.

Такая светодиодная лента может украсить дом по вашему вкусу в любом стиле. Есть множество вариантов с тёплым белым, просто белым и холодным освещением, разных расцветок и длиной от 1 до 5 метров. Кроме того, есть предложения с пультом дистанционного управления. Лента очень гибкая, позволяющая создавать фантастические конструкции, визуализируя самые смелые творческие замыслы.

Цена: US $21.11 / 1553.60 руб.

реклама

Электрический чайник Comfee порадует вас своим изящным дизайном, вместительностью и наличием дополнительных опций. Его объём составляет 1.7 литра, он автоматически переходит в режим блокировки, если в нём нет воды. Кроме того, чайник имеет эстетичную подсветку. Колбу легко мыть, крышка открывается гораздо лучше, чем у большинства моделей, на 72 градуса. Замечательная модель, отличающаяся надёжностью и эргономичностью.

Цена: от US $5.70 / 419.49 руб.

Эта мягкая, выполненная в сказочном дизайне детская зубная щётка поможет превратить обыденные гигиенические процедуры в настоящее волшебство для вашего ребёнка. Она оснащена водонепроницаемым корпусом и имеет двухминутный таймер. Количество оборотов составляет 16 000, что является идеальным для малыша. На одном заряде электрическая щётка работает до 120 дней при ежедневном двухразовом использовании.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $0.62 / 45.63 руб.

Невероятно надёжный, долговечный магнитный кабель KUULAA позволяет забыть про громоздкие и неудобные провода. Пользоваться им легко и практично. Его можно подсоединить даже в темноте одним движением. Максимальное напряжение – 2А. Можно выбрать из разных вариантов длиной 1 и 2 метра, а также для разных типов штекеров – для iPhone, type-C и micro USB.

Цена: US $64.55 / 4750.59 руб.

реклама

Идеальное решение для ежедневной уборки, особенно, если есть необходимость очищать труднодоступные места. Вес ручного пылесоса Deerma DX118C составляет 1 кг, поэтому вы без труда сможете привести в порядок вертикальные поверхности – шторы, гардины, антресоли. В комплектацию входит набор насадок для ковров, мебели и удобная ручка для пола. Объём пылесборника – 1.2 литра, его вполне хватает, чтобы навести порядок в доме площадью 120 кв. метров. Кроме того, модель имеет НЕРА-фильтр, захватывающий микроскопические частицы, вызывающие аллергию.

Цена: от US $7.69 / 565.95 руб.

Этот компактный ультрафиолетовый фонарь пригодится для решения многих задач: с его помощью можно проверить денежные банкноты и документы на подлинность, выявить утечку газа, жидкостей, проверить полимеризацию красящих составов. Такие фонари используются в криминалистике для обнаружения следов биологических веществ. Модель имеет УФ-вспышку, уровень освещения можно регулировать. Мощность – 3 Вт. Корпус ударопрочный и водонепроницаемый.

Цена: от US $10.21 / 753.84 руб.

Эта модель цифрового уровня от бренда Lefavor очень хорошего качества, она отличается высокой точностью данных и простотой эксплуатации. Изделие представляет собой инструмент 3 в 1 – это линейка, угломер и уровень. Можно выбрать варианты с магнитами на кнопке и без магнитов. Устройство оснащено удобным дисплеем, и способно проводить измерения, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!