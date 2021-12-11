Недорогие и полезные товары с AliExpress: механические ретро-часы, набор торцевых ключей и другие
Механические карманные часы
Цена: US $19.76 / 1451.41 руб.
Завораживающий своей красотой ретро-дизайн этого изделия позволит вам ощутить себя магнатом времён 19 века. Эти механические часы с ручным заводом действительно очень красивы и станут шикарным подарком, которые обычно берегут всю жизнь. Имеется защитная крышка с потрясающим узором. В комплекте идёт металлическая цепочка длиной 30 см.
Внешний аккумулятор
Цена: US $13.99 / 1027.59 руб.
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Зарядное устройство приятно удивит вас своей мощностью и стабильностью работы. Ёмкость аккумулятора составляет 20000 мАч, которой вполне хватит, чтобы поддерживать полный уровень заряда множества гаджетов. Повербанк универсален и подходит ко всем моделям. Имеется большое количество разъёмов разного типа. Есть поддержка беспроводной зарядки. Кроме того, устройство оснащено цифровым светодиодным дисплеем, на котором отображается информация о процессе зарядки.
Беспроводная воздуходувка
Цена: от US $32.20 / 2365.15 руб.
Любая техника, в особенности, системные блоки время от времени нуждаются в комплексной чистке. И если вы не хотите отдавать баснословные суммы мастерам, то можете выполнить эту работу самостоятельно за считанные минуты. С помощью этой воздуходувки ваша техника, а также мебель или салон автомобиля станут чистыми, как после работы специалиста. Модель имеет мощный двигатель. Скорость составляет 40000 об./мин., ёмкость аккумулятора – 8000 мАч.
10-дюймовый планшет
Цена: от US $99.44 / 7304.06 руб.
Хорошая модель планшета с широким экраном 10.1 дюйма. Гаджет работает на ОС Android 9.0 и оснащён 8-ядерным процессором. Оперативная память составляет 2 ГБ, объём встроенной памяти – 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора – 5000 мАч. Планшет работает шустро, стабильно, отличается качественной сборкой и порадует вас длительным сроком эксплуатации.
Набор торцевых ключей
Цена: от US $26.56 / 1950.88 руб.
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Комплект торцевых ключей изготовлен из хромованадиевой стали. Каждый инструмент обладает высокой прочностью, надёжностью и эргономичностью. Гаечный ключ в наборе оснащён гибкой головкой, вращающейся на 180 градусов, что важно при работе в труднодоступных местах. В набор входит множество насадок для всех видов ремонтных работ.
Автомагнитола
Цена: от US $35.49 / 2606.81 руб.
Одна из лучших моделей, полностью отвечающих всем современным требованиям. Магнитола оснащена сенсорным 7-дюймовым экраном с высоким разрешением, чтобы вы могли смотреть любимые фильмы в хорошем качестве. Устройство можно подключать к смартфону, а также переключать магнитолу на камеру заднего вида. Есть поддержка TF карт памяти и подключение по Bluetooth.
Брелок 7 в 1
Цена: US $6.66 / 489.19 руб.
Этот практичный девайс помимо своего основного назначения, может выполнять ряд дополнительных задач. В брелок встроены ножик, шесть бит и отвёртка. Все инструменты изготовлены из нержавеющей стали, а ручка выполнена из нескользящего пластика. Рабочее гнездо имеет магниты, также предусмотрена промежуточная фиксация, чтобы при складывании не произошло защемление пальцев. Одним словом, полезная в хозяйстве вещь.
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