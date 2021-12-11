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Недорогие и полезные товары с AliExpress: механические ретро-часы, набор торцевых ключей и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Механические карманные часы

Цена: US $19.76 / 1451.41 руб.

Завораживающий своей красотой ретро-дизайн этого изделия позволит вам ощутить себя магнатом времён 19 века. Эти механические часы с ручным заводом действительно очень красивы и станут шикарным подарком, которые обычно берегут всю жизнь. Имеется защитная крышка с потрясающим узором. В комплекте идёт металлическая цепочка длиной 30 см.

Внешний аккумулятор

Цена: US $13.99 / 1027.59 руб.

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Зарядное устройство приятно удивит вас своей мощностью и стабильностью работы. Ёмкость аккумулятора составляет 20000 мАч, которой вполне хватит, чтобы поддерживать полный уровень заряда множества гаджетов. Повербанк универсален и подходит ко всем моделям. Имеется большое количество разъёмов разного типа. Есть поддержка беспроводной зарядки. Кроме того, устройство оснащено цифровым светодиодным дисплеем, на котором отображается информация о процессе зарядки.

Беспроводная воздуходувка

Цена: от US $32.20 / 2365.15 руб.

Любая техника, в особенности, системные блоки время от времени нуждаются в комплексной чистке. И если вы не хотите отдавать баснословные суммы мастерам, то можете выполнить эту работу самостоятельно за считанные минуты. С помощью этой воздуходувки ваша техника, а также мебель или салон автомобиля станут чистыми, как после работы специалиста. Модель имеет мощный двигатель. Скорость составляет 40000 об./мин., ёмкость аккумулятора – 8000 мАч. 

10-дюймовый планшет

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Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Цена: от US $99.44 / 7304.06 руб.

Хорошая модель планшета с широким экраном 10.1 дюйма. Гаджет работает на ОС Android 9.0 и оснащён 8-ядерным процессором. Оперативная память составляет 2 ГБ, объём встроенной памяти – 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора – 5000 мАч. Планшет работает шустро, стабильно, отличается качественной сборкой и порадует вас длительным сроком эксплуатации.

Набор торцевых ключей

Цена: от US $26.56 / 1950.88 руб.

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Комплект торцевых ключей изготовлен из хромованадиевой стали. Каждый инструмент обладает высокой прочностью, надёжностью и эргономичностью. Гаечный ключ в наборе оснащён гибкой головкой, вращающейся на 180 градусов, что важно при работе в труднодоступных местах. В набор входит множество насадок для всех видов ремонтных работ. 

Автомагнитола

Цена: от US $35.49 / 2606.81 руб.

Одна из лучших моделей, полностью отвечающих всем современным требованиям. Магнитола оснащена сенсорным 7-дюймовым экраном с высоким разрешением, чтобы вы могли смотреть любимые фильмы в хорошем качестве. Устройство можно подключать к смартфону, а также переключать магнитолу на камеру заднего вида. Есть поддержка TF карт памяти и подключение по Bluetooth.

Брелок 7 в 1

Цена: US $6.66 / 489.19 руб.

Этот практичный девайс помимо своего основного назначения, может выполнять ряд дополнительных задач. В брелок встроены ножик, шесть бит и отвёртка. Все инструменты изготовлены из нержавеющей стали, а ручка выполнена из нескользящего пластика. Рабочее гнездо имеет магниты, также предусмотрена промежуточная фиксация, чтобы при складывании не произошло защемление пальцев. Одним словом, полезная в хозяйстве вещь. 

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