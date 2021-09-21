Цена: от US $9.43 / 683.91 руб.

Чтобы определить исправность вашего гаджета или электроприбора, не нужно обращаться к мастерам сервисного центра. В этом вам поможет такой USB-тестер, оснащённый удобным стандартным интерфейсом для моментальной проверки. Границы измерений этого мини-тестера соответствуют 3.5-32 В для вольтметров и до 5 А для амперметров. Кроме того, девайс имеется небольшой цветной дисплей, а также функцию звукового оповещения, которая сигнализирует об исправности проверяемого устройства.

Цена: от US $103.39 / 7498.30 руб.

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Портативное автомобильное пусковое устройство THiEYE ёмкостью 24000 мАч и пусковым током 1200А, кроме функций стартера можно использовать как компрессор, повербанк и фонарик. Подходит для зарядки аккумуляторов любых автомобилей, мотоциклов и мобильных устройств. Имеется удобный светодиодный дисплей. Рабочая температура составляет от -20℃ до +75℃.

Цена: US $14.77 / 1071.19 руб.

Эта мужская поясная сумка из водонепроницаемой ткани оксфорд очень вместительная, она имеет много отсеков, карманов и размеры 18 x 6 x 30 см. Сумка идеально подходит для дальних путешествий, занятий спортом, пеших прогулок, охоты, велоспорта и других видов активного отдыха.

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Цена: US $22.18 / 1608.59 руб.

Велосипедный смарт-замок Towode оснащён сканером отпечатка пальца и мощными стальными кабелями с виниловым покрытием для предотвращения ржавчины. Он полностью водонепроницаемый и пылезащитный (IP65), сделан из нержавеющей стали и подходит для любых велосипедов. Замок работает от аккумулятора ёмкостью 800 мАч и после полной зарядки прослужит до 2000 раз. После этого потребуется его снова зарядить, это можно сделать с помощью micro USB-кабеля, подключив его к любому повербанку.

Цена: US $33.99 / 2465.11 руб.

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Беспроводная колонка ZEALOT S8 с мощной батарей емкостью 4000 мАч и подключением к любому устройству по Bluetooth воспроизводит очень чистый звук и работает на протяжении 12 часов. Устройство имеет удобный сенсорный дисплей для комфортного управления и два цветовых оформления: черное и красное.

Цена: от US $11.24 / 815.17 руб.

Электрическая аккумуляторная отвёртка DKCS3.601 от производителя DEKO предлагается в комплекте с насадками, удобной рулеткой, удлинителями, гвоздодёром, плоскогубцами и канцелярским ножом. Крутящий момент инструмента составляет 220 об./мин. при 3 Нм. Всё рассортировано и разложено в фирменном кейсе – настоящая сокровищница не только для профессионала, но и простого любителя.

Цена: от US $9.98 / 723.79 руб.

Бесконтактный индикатор напряжения BSIDE AVD06 имеет необычный уникальный дизайн и работает в двух режимах: автоматическом и ручном. Индикация на детекторе трёх цветов – зелёная, жёлтая и красная, что соответствует низко, средне и высоковольтному оборудованию. Также световая индикация информирует о низком заряде индикатора, предупреждая о том, что он скоро отключится.

Цена: от US $8.80 / 638.22 руб.

Автоматическая кормушка-поилка BABYBUDDY сделана из прочного экологически чистого пластика и идеально подходит для кошек и собак. Она оснащена контейнером для корма емкостью 2.2 литра и для воды на 528 мл. Кормушка очень удобная, поэтому ваши четвероногие питомцы будут обязательно довольны. Магазин предлагает на выбор товар четырех цветов: белый, голубой, серый и розовый.

Цена: US $15.25 / 1106.00 руб.

Чтобы подсветить приусадебный участок, можно воспользоваться таким фонарём, сделанным из прочного АБС-пластика, который легко крепится в любом месте, будь то ветка или торчащий из стены прут. Что касается питания, то фонарь полностью автономный и работает от аккумулятора на 4000 мАч, заряжаемого через USB-интерфейс. Кроме того, светильник оснащён миниатюрными вентилятором и складывающимися лопастями со светодиодами, поэтому его можно использовать не только на улице, но и внутри помещения.

Цена: от US $74.56 / 5407.42 руб.

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Отличный вариант для тех, кто не мыслит своей жизни без драйва за рулем. Заостренная форма камеры обеспечивает нужную аэродинамику для съемки, выдавая на выходе отменный результат без лишней нагрузки на место фиксации, поскольку весит устройство всего лишь 150 граммов. Такая особенность позволяет крепить его даже на шлем, что особенно актуально для тех, кто любит погонять на мото или велотранспорте.

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