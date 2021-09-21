Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: USB-тестер, смарт-замок, аккумуляторная отвёртка и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

USB-тестер

Цена: от US $9.43 / 683.91 руб.

Чтобы определить исправность вашего гаджета или электроприбора, не нужно обращаться к мастерам сервисного центра. В этом вам поможет такой USB-тестер, оснащённый удобным стандартным интерфейсом для моментальной проверки. Границы измерений этого мини-тестера соответствуют 3.5-32 В для вольтметров и до 5 А для амперметров. Кроме того, девайс имеется небольшой цветной дисплей, а также функцию звукового оповещения, которая сигнализирует об исправности проверяемого устройства. 

Пусковое устройство 4 в 1

Цена: от US $103.39 / 7498.30 руб.

реклама

Портативное автомобильное пусковое устройство THiEYE ёмкостью 24000 мАч и пусковым током 1200А, кроме функций стартера можно использовать как компрессор, повербанк и фонарик. Подходит для зарядки аккумуляторов любых автомобилей, мотоциклов и мобильных устройств. Имеется удобный светодиодный дисплей. Рабочая температура составляет от -20℃ до +75℃.

Водонепроницаемая мужская сумка

Цена: US $14.77 / 1071.19 руб.

Эта мужская поясная сумка из водонепроницаемой ткани оксфорд очень вместительная, она имеет много отсеков, карманов и размеры 18 x 6 x 30 см. Сумка идеально подходит для дальних путешествий, занятий спортом, пеших прогулок, охоты, велоспорта и других видов активного отдыха.

Велосипедный смарт-замок

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: US $22.18 / 1608.59 руб.

Велосипедный смарт-замок Towode оснащён сканером отпечатка пальца и мощными стальными кабелями с виниловым покрытием для предотвращения ржавчины. Он полностью водонепроницаемый и пылезащитный (IP65), сделан из нержавеющей стали и подходит для любых велосипедов. Замок работает от аккумулятора ёмкостью 800 мАч и после полной зарядки прослужит до 2000 раз. После этого потребуется его снова зарядить, это можно сделать с помощью micro USB-кабеля, подключив его к любому повербанку.

Беспроводная колонка

Цена: US $33.99 / 2465.11 руб.

реклама

Беспроводная колонка ZEALOT S8 с мощной батарей емкостью 4000 мАч и подключением к любому устройству по Bluetooth воспроизводит очень чистый звук и работает на протяжении 12 часов. Устройство имеет удобный сенсорный дисплей для комфортного управления и два цветовых оформления: черное и красное. 

Аккумуляторная отвёртка

Цена: от US $11.24 / 815.17 руб.

Электрическая аккумуляторная отвёртка DKCS3.601 от производителя DEKO предлагается в комплекте с насадками, удобной рулеткой, удлинителями, гвоздодёром, плоскогубцами и канцелярским ножом. Крутящий момент инструмента составляет 220 об./мин. при 3 Нм. Всё рассортировано и разложено в фирменном кейсе – настоящая сокровищница не только для профессионала, но и простого любителя.

Универсальный детектор напряжения

Цена: от US $9.98 / 723.79 руб.

Бесконтактный индикатор напряжения BSIDE AVD06 имеет необычный уникальный дизайн и работает в двух режимах: автоматическом и ручном. Индикация на детекторе трёх цветов – зелёная, жёлтая и красная, что соответствует низко, средне и высоковольтному оборудованию. Также световая индикация информирует о низком заряде индикатора, предупреждая о том, что он скоро отключится.

Кормушка для животных

Цена: от US $8.80 / 638.22 руб.

Автоматическая кормушка-поилка BABYBUDDY сделана из прочного экологически чистого пластика и идеально подходит для кошек и собак. Она оснащена контейнером для корма емкостью 2.2 литра и для воды на 528 мл. Кормушка очень удобная, поэтому ваши четвероногие питомцы будут обязательно довольны. Магазин предлагает на выбор товар четырех цветов: белый, голубой, серый и розовый.

Светодиодный светильник

Цена: US $15.25 / 1106.00 руб.

Чтобы подсветить приусадебный участок, можно воспользоваться таким фонарём, сделанным из прочного АБС-пластика, который легко крепится в любом месте, будь то ветка или торчащий из стены прут. Что касается питания, то фонарь полностью автономный и работает от аккумулятора на 4000 мАч, заряжаемого через USB-интерфейс. Кроме того, светильник оснащён миниатюрными вентилятором и складывающимися лопастями со светодиодами, поэтому его можно использовать не только на улице, но и внутри помещения.

Спортивная камера

Цена: от US $74.56 / 5407.42 руб.

реклама



Отличный вариант для тех, кто не мыслит своей жизни без драйва за рулем. Заостренная форма камеры обеспечивает нужную аэродинамику для съемки, выдавая на выходе отменный результат без лишней нагрузки на место фиксации, поскольку весит устройство всего лишь 150 граммов. Такая особенность позволяет крепить его даже на шлем, что особенно актуально для тех, кто любит погонять на мото или велотранспорте.

Распродажа на Алиэкспресс «Это автоскидки»!

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в моём Блоге и в группах ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
+
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
18
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
10
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
13
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 121
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эфир может вытеснить Биткоин, подорожать до $35 000 и стать главной криптовалютой – аналитики РБК
61
Видеокарты NVIDIA дешевеют на фоне низкой цены Эфира – GeForce RTX 3080 со скидкой до 30 000 р
13
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
22
В США майнеров обяжут сообщать о происхождении криптовалюты от $10 000 под угрозой тюрьмы до 5 лет
45
Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
24
Blizzard о покупке Diablo II Resurrected: «Делайте то, что считаете правильным»
37
Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
7
Ширина шины и тип видеопамяти не изменятся в следующем поколении видеокарт AMD и NVIDIA — инсайдер
60
В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia
41
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
34
Microsoft планирует ускорить работу Windows 11, сделать мгновенное пробуждение и уменьшить размер ОС
11
GeForce GTX 1060 с Авито VS новая GeForce RTX 3060 – оптимальная видеокарта по разумной цене от TG
13
Call of Duty Vanguard ещё не вышла из «беты», а её уже заполонили читеры
11
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
32
В Японии вендинговый автомат продает б/у процессоры и попадаются Core i7 6700K за 300 рублей
21
Видеокарты RTX 4000 выйдут не раньше чем через год
47
В процессорах AMD нашли новую уязвимость: под угрозой Ryzen Zen 1, Zen 2 и более старые чипы
11
Intel обвинили в нарушении патента FinFET и это грозит запретом на продажу процессоров в Китае
15
Выпуск видеокарт Intel Alchemist передадут партнёрам, а в продаже могут появиться кастомные модели
13
Процессор Apple M1 попытались разобрать методом обратной инженерии
8

Популярные статьи

Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
155
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected
54
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
152
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
18
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
10
Выясняем, почему купить игровую видеокарту на Авито дешевле средней цены практически невозможно
24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
18
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
1
Windows 10 Pro за $8.41 и скидки до 90% – стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
+

Сейчас обсуждают

Clash Vol
09:20
Видимо ты посыла статьи не понял совсем. ВарГЕЙминг это раньше была компания. Теперь же это обычные мошенники и другим словом их не назовешь. Мне лично было бы пофиг если бы они вводили новую технику ...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Spambomber
09:20
Это брат Зелота, старшенький.
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
H_Awk
09:20
Уж сколько было самоубийств "игроков"в на бирже, еще классики об этом писали. Люди ничему не учаться и хотят переиграть дьявола его методами)
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
Владимир Якобсон
09:18
Можно вообще не проснуться утром 😜
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
Владимир Якобсон
09:17
В условиях Covid-19 ограничений ну да ну да... 😂
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
Владимир Якобсон
09:17
Даже если окупаемость 2 года, какие ваши риски? В банке или под матрасом оно больше даст?? 😂 Возьмите калькулятор в руки и посчитайте.
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
Владимир Якобсон
09:15
Куплю 3070 после майнинга 😂😂😂😂 На кого это написаное рассчитано... Выглядит как попытка пенсионера войти в чат 😜
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
Blakis
09:14
Ага, а где сетинг второй мировой то? Она хуже даже CW..
Открытую «бету» Call of Duty Vanguard продлили на два дня
Spambomber
09:14
Оголодавшему в край Зелоту чужие типа деньги спать спокойно не дают. Бедняжка ты наша блохастая, сухарик хочешь, ресурсная вонючка?
Владелец вывел с неактивного 9 лет Биткоин-кошелька $29.5 миллиона увеличив вложения на 36 000%
[АЛКАШ]
09:13
в Тёмной Долине весь интересный хабар пропустил, на элеваторе пару артов хороших и в самой лаборатории есть броник Монолита,на крыше здания ,где вход в лабораторию РПГ есть.
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем