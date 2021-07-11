Инструмент в пластиковом футляре от известного производителя BOSH имеет множество преимуществ. Среди них наличие 32 комплектных бит, собственное зарядное устройство, рабочее напряжение – 3.6 вольта, скорость без нагрузки – 360 оборотов в минуту, максимальный крутящий момент – 5 Нм, а также возможность справляться с любыми задачами. Сюда стоит добавить немецкое качество и подробную инструкцию по эксплуатации.

Цена: от US $39.69 / 2946.00 руб.

Посмотреть товар

реклама

Очень красивые умные часы бренда Lieve с опцией контроля физической активности на протяжении дня оснащены Bluetooth 4.0, ёмким аккумулятором на 100 мАч и имеют экран диагональю 1.3 дюйма, на котором отображаются пульс, артериальное давление, содержание кислорода в крови, время, уровень заряда, уведомления и многое другое. Кроме того, гаджет водонепроницаемый по стандарту IP67.

Цена: US $10.86 / 816.72 руб.

Посмотреть товар

Складная подставка GOOJODOQ для ноутбука 7-15 дюймов имеет настольный держатель, который легко регулируется и противоскользящее покрытие. Она простая в использовании, очень портативная и доступна в трёх цветовых исполнениях: чёрном, розовом и белом.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Цена: от US $9.50 / 714.44 руб.

Посмотреть товар

Имея такое оснащение на борту автомобиля, можно не беспокоиться о его безопасности и всегда держать транспортное средство под контролем. Кроме того, наличие четырёх камер позволяет исключить любые недоразумения в спорных ситуациях на дорогах. Подключение работающей от 12 В системы видеонаблюдения настолько элементарно, что с ним может справиться каждый, получив универсальное устройство с поддержкой карты памяти до 64 ГБ для записи и хранения данных.

реклама

Цена: от US $46.15 / 3424.91 руб.

Посмотреть товар

Беспроводную селфи-палку Roreta с Bluetooth 4.0 и пультом дистанционного управления можно использовать также в качестве штатива, она подходит для камер и телефонов. Устройство совместимо с гаджетами на iOS и Android. Расстояние передачи сигнала Bluetooth равно 10 метров. Размер изделия составляет 195 мм х 35 мм х 40 мм. Такое приобретение - это просто идеальный вариант для путешествий и пикников.

Цена: от US $5.93 / 445.96 руб.

Посмотреть товар

Отличные светодиодные лампы LED OXILAM для автомобильных фар из алюминия с двойным светодиодом, кулером и мощностью 52 ватта выдают яркость высокого уровня – 6000 К. К другим достоинствам ламп стоит отнести наличие защиты от попадания пыли и от влажности по стандарту IP67, компактные габариты и простоту установки.

Цена: от US $18.56 / 1377.39 руб.

Посмотреть товар

Кофемашина бренда ITOP с прочным корпусом из нержавеющей стали имеет пять различных режимов работы и давление в 20 бар. С ней вы сможете приготовить пять видов кофе и взбить молочную пену одновременно. Эта кофемашина - отличный выбор для настоящих ценителей кофе.

Цена: от US $122.09 / 9181.67 руб.

Посмотреть товар

реклама





Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!