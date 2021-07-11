Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: электрическая отвёртка, смарт-часы, кофемашина и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti

Электрическая отвёртка

Инструмент в пластиковом футляре от известного производителя BOSH имеет множество преимуществ. Среди них наличие 32 комплектных бит, собственное зарядное устройство, рабочее напряжение – 3.6 вольта, скорость без нагрузки – 360 оборотов в минуту, максимальный крутящий момент – 5 Нм, а также возможность справляться с любыми задачами. Сюда стоит добавить немецкое качество и подробную инструкцию по эксплуатации.

Цена: от US $39.69 / 2946.00 руб.

Посмотреть товар

Смарт-часы

реклама

Очень красивые умные часы бренда Lieve с опцией контроля физической активности на протяжении дня оснащены Bluetooth 4.0, ёмким аккумулятором на 100 мАч и имеют экран диагональю 1.3 дюйма, на котором отображаются пульс, артериальное давление, содержание кислорода в крови, время, уровень заряда, уведомления и многое другое. Кроме того, гаджет водонепроницаемый по стандарту IP67.

Цена: US $10.86 / 816.72 руб.

Посмотреть товар

Подставка для ноутбука

Складная подставка GOOJODOQ для ноутбука 7-15 дюймов имеет настольный держатель, который легко регулируется и противоскользящее покрытие. Она простая в использовании, очень портативная и доступна в трёх цветовых исполнениях: чёрном, розовом и белом.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Цена: от US $9.50 / 714.44 руб.

Посмотреть товар

Видеорегистратор с 4 камерами

Имея такое оснащение на борту автомобиля, можно не беспокоиться о его безопасности и всегда держать транспортное средство под контролем. Кроме того, наличие четырёх камер позволяет исключить любые недоразумения в спорных ситуациях на дорогах. Подключение работающей от 12 В системы видеонаблюдения настолько элементарно, что с ним может справиться каждый, получив универсальное устройство с поддержкой карты памяти до 64 ГБ для записи и хранения данных.

реклама

Цена: от US $46.15 / 3424.91 руб.

Посмотреть товар

Селфи-палка

Беспроводную селфи-палку Roreta с Bluetooth 4.0 и пультом дистанционного управления можно использовать также в качестве штатива, она подходит для камер и телефонов. Устройство совместимо с гаджетами на iOS и Android. Расстояние передачи сигнала Bluetooth равно 10 метров. Размер изделия составляет 195 мм х 35 мм х 40 мм. Такое приобретение - это просто идеальный вариант для путешествий и пикников.

Цена: от US $5.93 / 445.96 руб.

Посмотреть товар

Светодиодные лампы для фар

Отличные светодиодные лампы LED OXILAM для автомобильных фар из алюминия с двойным светодиодом, кулером и мощностью 52 ватта выдают яркость высокого уровня – 6000 К. К другим достоинствам ламп стоит отнести наличие защиты от попадания пыли и от влажности по стандарту IP67, компактные габариты и простоту установки.

Цена: от US $18.56 / 1377.39 руб.

Посмотреть товар

Кофемашина

Кофемашина бренда ITOP с прочным корпусом из нержавеющей стали имеет пять различных режимов работы и давление в 20 бар. С ней вы сможете приготовить пять видов кофе и взбить молочную пену одновременно. Эта кофемашина - отличный выбор для настоящих ценителей кофе.

Цена: от US $122.09 / 9181.67 руб.

Посмотреть товар

Топ-скидки на AliExpress за неделю!

реклама



Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
6
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
5
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
11
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
3
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
35
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
10

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

32 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получили прошивки MIUI 12 и MIUI 12.5
9
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
28
Падание стоимости Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
49
Курс криптовалюты Chia упал после запуска официального пула
28
Microsoft не будет рассылать Windows 11 принудительно, но осложнит обновление на Windows 7/10
7
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
37
Даже 15 000 бесплатных жёстких дисков не позволят получить прибыль при добыче Chia Coin – Backblaze
24
В России цена GeForce RTX 3070 Ti опустилась ниже уровня RTX 3070 и приближается к RTX 3060 Ti
15
Старые флагманы OnePlus 2018 года получили операционную систему Android 11
3
miHoYo анонсировала масштабное обновление Genshin Impact — с кроссплеем и продолжением сюжета
+
Некоторые китайские майнеры скрываются от властей на территории гидроэлектростанций в Сычуани
2
Ethereum станет криптовалютой номер один в мире, а Bitcoin уйдёт на второй план - Goldman Sachs
10
Обновление до Windows 11 потребует наличия Windows 10 версии 20H1 или новее
2
В России не будут вводить запрет на добычу криптовалют, но условия для майнеров ужесточат – РБК
151
Илон Маск раскритиковал Ethereum и Bitcoin
4
Улучшенная версия The Witcher 3 получит DLC по мотивам сериала с Генри Кавиллом и выйдет в 2021 году
10
40-ядерный процессор Sapphire Rapids в Geekbench не смог опередить Ryzen 9 5800X
20
Хакер EMPRESS взломала DRM DENUVO в Resident Evil 8 Village - из игры пропали фризы и микростаттеры
48
Windows 10 и Windows 11 сравнили в играх — тесты от Testing Games
28
Геймеры пока что не могут купить дешевые видеокарты NVIDIA RTX 3060 по 270$ у китайских майнеров
23

Популярные статьи

Блокчейн - что это такое простым языком
86
Как не нужно прогревать чипы компьютерных комплектующих для восстановления их работоспособности
48
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
5
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
6
Обзор и тестирование NVMe-накопителя Goodram PX500
4
Обзор пылесоса Bravo VC-181CDB
21
Небольшой обзор и тестирование 128 ГБ ОЗУ
4
Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+

Сейчас обсуждают

Serezhka
09:29
Ну цайрикс был очень дёшев, я сам его тогда чуть не купил, но представилась возможность на одном предприятии потестировать его в сравнении с пентиум-2 и К6-2 от АМД, остановил свой выбор на последнем ...
Небольшой обзор и тестирование 128 ГБ ОЗУ
terenty79
09:28
в городе несколько миллионов человек. и они ничего не покупают. а скупают всего пару тысяч от силы, но реально еще меньше конечно. по отношению к этим миллионам это единичные случаи. но для одного че...
Когда несчастье помогло: рынок ПК превзошёл ожидания на 100 млн штук из-за пандемии
Андрюха Чебоксарский
09:21
С каких пор почити Ryzen 7 3700x стал офисной затычкой? Края-то видь!
Ассортимент систем на базе AMD 4700S поразит своим разнообразием
Chimbal
09:19
К сожалению у меня нет возможности разогнать поднятием входного напряжения (нечем поднять). По поводу тематики, как раз из-за того что многие показывают пылесосы в своих статьях, даже рассказывают ка...
Обзор пылесоса Bravo VC-181CDB
daring
09:17
10 тыщ этим поделкам.
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 2060 со скидкой до 60 000 р
АдамантитоваяРуда
09:10
Нашлись всё таки идиоты покупать карты по 100к? А говорят бедность в стране вон как пирожки скупают.
Когда несчастье помогло: рынок ПК превзошёл ожидания на 100 млн штук из-за пандемии
Mercury127
09:09
Тема разгона пылесоса повышением входного напряжения - не раскрыта, поэтому поставлю 2 вместо 3. В любом случае, это намного лучше соответствует тематике сайта, нежели еженедельные обзоры цен на марке...
Обзор пылесоса Bravo VC-181CDB
Eduard Aminev
09:08
Всей "Фабрикой троллей" пойдёте?
Илон Маск раскритиковал Ethereum и Bitcoin
wwr222
09:06
"Если вы готовы переплатить 12 тысяч, то ваш выбор – это GeForce RTX 2060"-так,произведем определенные вычисления. Убогий Палит Дуал из рекламы стоит 40600р Отнимем 12000р: 40600-12000=28600р.За такие...
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 2060 со скидкой до 60 000 р
AnDron
09:05
читерство вообще убивает игры. неужели на земле так много дебилов желающих все получать легко? хотя, о чем это я... да, так и есть. общество потребления во всей красе. все нужно здесь и сейчас.
Activision активно борется с новым консольным читом в Call of Duty: Warzone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем