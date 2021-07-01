Если вы собираетесь покупать автомобиль на вторичном рынке, то без компактного устройства R&D TC100 не обойтись. Точность измерения до 0.1 микрона позволяет безошибочно определить места, где толщина ЛКП не соответствует базовой. То есть битую машину вам не продадут, а это уже половина успеха. Кроме того, вы можете не останавливаться на серой классике, выбрав любой другой цвет измерителя из представленных пяти вариантов.

Цена: US $35.00 / 2545.69 руб.

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Не секрет, что полноценную чистку и качественное отбеливание способна обеспечить только электрическая щётка, и продукции Oral-B в этом плане действительно нет равных. Другое дело, что цена на неё «кусается», однако в этом интернет-магазине вполне реально купить китайскую копию достойного качества с круглой головкой от производителя Oral-B по вполне доступной цене. В комплект товара входят две сменные насадки и органайзер для электрической зубной щётки.

Цена: US $4.21 / 306.21 руб.

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Отличная машинка RIWA RE-6305, которую можно использовать для всей семьи, имеет лезвия из нержавейки с острой режущей кромкой, 4 насадки-гребня (4-6 мм, 7-9 мм, 10-12 мм, 16-18 мм), способность работать в нескольких мощностных режимах, светодиодный экран, удобное и простое управление и лёгкий корпус. Устройство укомплектовано расчёской для волос, чистящей щёткой и USB-кабелем для подзарядки.

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Цена: US $21.69 / 1577.60 руб.

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Эта компактная акустическая система YOUXIU вытянутой формы прекрасно подойдёт для усиления даже самого слабенького домашнего кинотеатра. Имеет мощные динамики, беспроводной передатчик данных Bluetooth, AUX, информативный дисплей и пульт дистанционного управления. Выходная мощность сабвуфера составляет 100 Вт, тогда как звуковое искажение не превышает 1%.

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Цена: от US $92.55 / 6731.53 руб.

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Незаменимый помощник для заправских автомобилистов, которые не понаслышке знают, что такое намертво застрять в грязи или сесть «на брюхо» в песке. Теперь вам не придётся откапываться или вызывать группу поддержки с тросом, вместо этого можно подложить под колёса универсальный складной трап, размеры которого составляют 55 x 17 x 1 см, и легко выехать из любой трясины.

Цена: US $24.24 / 1754.87 руб.

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Двухканальный видеорегистратор для автомобиля Marubox M260IPS с углом обзора 170 градусов оснащён 4-дюймовым IPS–дисплеем с соотношением сторон 16:9, функцией WDR и встроенным микрофоном. Камера устройства ведёт запись в Full HD качестве с разрешением 1920x1080 пикселей. Максимальный объём внешней памяти составляет 32 ГБ.

Цена: от US $86.37 / 6282.04 руб.

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Яркие, стильные, качественные и вместительные рюкзаки Xiaomi из новой линейки имеют вместительность до 10 литров. Есть модели и покомпактнее – на 7 литров. Весь модельный ряд изготавливается из непромокаемой ткани, а это означает, что пятна рюкзакам не грозят, а если и грозят, то всё легко очищается обычной влажной салфеткой.

Цена: US $8.19 / 595.69 руб.

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