Недорогие и полезные товары с AliExpress: толщиномер, саундбар, рюкзаки и другие
Толщиномер
Если вы собираетесь покупать автомобиль на вторичном рынке, то без компактного устройства R&D TC100 не обойтись. Точность измерения до 0.1 микрона позволяет безошибочно определить места, где толщина ЛКП не соответствует базовой. То есть битую машину вам не продадут, а это уже половина успеха. Кроме того, вы можете не останавливаться на серой классике, выбрав любой другой цвет измерителя из представленных пяти вариантов.
Цена: US $35.00 / 2545.69 руб.
Электрическая зубная щётка
реклама
Не секрет, что полноценную чистку и качественное отбеливание способна обеспечить только электрическая щётка, и продукции Oral-B в этом плане действительно нет равных. Другое дело, что цена на неё «кусается», однако в этом интернет-магазине вполне реально купить китайскую копию достойного качества с круглой головкой от производителя Oral-B по вполне доступной цене. В комплект товара входят две сменные насадки и органайзер для электрической зубной щётки.
Цена: US $4.21 / 306.21 руб.
Машинка для стрижки
Отличная машинка RIWA RE-6305, которую можно использовать для всей семьи, имеет лезвия из нержавейки с острой режущей кромкой, 4 насадки-гребня (4-6 мм, 7-9 мм, 10-12 мм, 16-18 мм), способность работать в нескольких мощностных режимах, светодиодный экран, удобное и простое управление и лёгкий корпус. Устройство укомплектовано расчёской для волос, чистящей щёткой и USB-кабелем для подзарядки.
Цена: US $21.69 / 1577.60 руб.
Саундбар для домашнего кинотеатра
Эта компактная акустическая система YOUXIU вытянутой формы прекрасно подойдёт для усиления даже самого слабенького домашнего кинотеатра. Имеет мощные динамики, беспроводной передатчик данных Bluetooth, AUX, информативный дисплей и пульт дистанционного управления. Выходная мощность сабвуфера составляет 100 Вт, тогда как звуковое искажение не превышает 1%.
реклама
Цена: от US $92.55 / 6731.53 руб.
Складной трап
Незаменимый помощник для заправских автомобилистов, которые не понаслышке знают, что такое намертво застрять в грязи или сесть «на брюхо» в песке. Теперь вам не придётся откапываться или вызывать группу поддержки с тросом, вместо этого можно подложить под колёса универсальный складной трап, размеры которого составляют 55 x 17 x 1 см, и легко выехать из любой трясины.
Цена: US $24.24 / 1754.87 руб.
Видеорегистратор
Двухканальный видеорегистратор для автомобиля Marubox M260IPS с углом обзора 170 градусов оснащён 4-дюймовым IPS–дисплеем с соотношением сторон 16:9, функцией WDR и встроенным микрофоном. Камера устройства ведёт запись в Full HD качестве с разрешением 1920x1080 пикселей. Максимальный объём внешней памяти составляет 32 ГБ.
Цена: от US $86.37 / 6282.04 руб.
Рюкзаки
Яркие, стильные, качественные и вместительные рюкзаки Xiaomi из новой линейки имеют вместительность до 10 литров. Есть модели и покомпактнее – на 7 литров. Весь модельный ряд изготавливается из непромокаемой ткани, а это означает, что пятна рюкзакам не грозят, а если и грозят, то всё легко очищается обычной влажной салфеткой.
Цена: US $8.19 / 595.69 руб.
Топ-скидки на AliExpress за неделю!
реклама
Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила