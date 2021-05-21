Недорогие и полезные товары с AliExpress: зажигалка, светодиодная лента, USB-тестер и другие
Электрическая зажигалка
Электрическая ветрозащитная зажигалка с двойной дугой оснащена сенсорной кнопкой для активации. Девайс имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 280 мАч и заряжается от USB-интерфейса. Заряда хватает на 2-3 дня активного пользования.
Цена: от US $2.42 / 178.14 руб.
Светодиодная лента
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Светодиодная лента длиной от 5 метров до 30 метров с контроллером и пультом ДУ питается через USB-разъём. Подойдёт для подсветки в квартире, офисе или автомобиле. Контроллер поддерживает синхронизацию с музыкой. Кроме того, лента имеет защиту от воды по стандарту IP65, который предусматривает возможность её погружения на глубину до 30 метров.
Цена: от US $3.37 / 248.07 руб.
Беспроводной Wi-Fi-адаптер
Беспроводной Wi-Fi-адаптер – это полезная вещь, которая повысит скорость интернет-подключения. Скорость передачи данных составляет до 867 МБ/с, поддерживаемая частота — 2,4 и 5 ГГц. Адаптер также оснащён сверхскоростным портом USB 3.0.
Цена: от US $9.99 / 735.36 руб.
USB-тестер
USB-тестер с вольтметром, амперметром и поддержкой технологии Quick Charge 2.0/3.0 предназначен для проверки показателей зарядных устройств и портов компьютера.
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Цена: от US $4.15 / 305.48 руб.
Настольная лампа
Стильная настольная лампа оснащена часами, термометром, календарём и будильником. Её можно использовать в качестве ночника. Поддерживает три режима свечения, питается через USB-интерфейс.
Цена: US $30.75 / 2263.51 руб.
Светильники с датчиком движения
Такие светильники с датчиком движения удобно использовать для подсвечивания коридора, лестницы, ванной комнаты, спальни, шкафа, гардероба или книжных полок. Работают на 3 пальчиковых батарейках, крепятся с помощью магнита.
Цена: US $3.15 / 231.87 руб.
IP-камера
P-камера имеет панорамный обзор, поддерживает Wi-Fi и режим ночной видеосъёмки. Кроме того, она оснащена микрофоном и динамиком для осуществления двусторонней связи. Циклическая запись ведётся на карты памяти формата microSD ёмкостью до 32 гигабайт.
Цена: US $28.43 / 2092.73 руб.
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