На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Продавец предлагает всего девять вариантов разных инструментов от бренда R'DEER для работы с деревом. Вне зависимости от выбранной модели, покупатель получает прочные пилы из высококачественной марганцевой стали, с помощью которых можно выполнить максимально точные резы различной степени сложности.

Цена: US $5.90 - 28.84

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Моноблок Pipo X9S с 8,9-дюймовой диагональю IPS-матрицы (1200х1920 пикселей) и мощной приёмной антенной идеально подойдёт для рабочего процесса, он работает на ОС Windows 10 или мобильной операционке Android, которую можно выбирать при запуске.

Аппаратной основой модели является 4-ядерный процессор Intel Atom с 1,8-гигагерцовой частотой. Устройство доступно в двух конфигурациях памяти на 2/4 ГБ для ОЗУ и 32/64 ГБ для ПЗУ, и имеет довольно неплохие стереодинамики, а также порт HDMI, поэтому проблем при необходимости можно подключить дополнительный монитор.

Цена: US $149.90 - 182.98

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Светодиодная лампа бренда KERUI, работающая от стандартного цоколя e27, оснащена камерой видеонаблюдения с углом обзора 360 градусов. Благодаря предусмотренному модулю Wi-Fi можно получать на синхронизированное мобильное устройство всю информацию о происходящем внутри помещения. Даже если в комнате будет темно, IP-камера с разрешением в 960 пикселей справится с задачей, сохранив материал на съёмный носитель объёмом 64 ГБ.

Цена: US $17.93 - 28.43

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Информативная метеостанция Digoo DG-TH8380 позволит всегда контролировать основные показатели домашнего микроклимата. Сенсорное управление, высокая точность данных, обеспечиваемая сверхчувствительными датчиками, яркая подсветка, позволяющая узнавать нужную информацию в тёмное время суток – отличное устройство по хорошей цене.

Цена: US $18.26

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С таким устройством никакие наледи автомобилю не страшны – пару минут работы и лобовое стекло, как новенькое. При этом устройство подходит как для легкового, так и для грузового транспорта, и питается от прикуривателя напряжением 12/24 В. Сам нагреватель довольно мощный, он имеет потенциал в 800 Вт, которого хватит для регулировки скорости обдува без каких-либо рисков, поскольку тут же стоит 10-амперный предохранитель.

Цена: US $24.46

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Диспенсер Xiaomi Sothing оснащён сенсорной кнопкой для регулировки подачи воды и рассчитан на бутылку с большой ёмкостью. Благодаря длинной трубке из силиконового пластика, он позволит вам быстро налить необходимое количество воды. Производительность диспенсера составляет 1,4 литра в минуту. Зарядка девайса производится от USB, встроенного аккумулятора хватает на 90 дней работы.

Цена: US $14.50

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В этом наборе от Xiaomi вы найдёте всё самое необходимое для качественной профилактики вашего робота-пылесоса. Товар укомплектован фильтрами HEPA, боковыми и центральными щётками, колёсиками, тряпками для влажной уборки, а также виртуальными стенками. Качество расходников не хуже оригинальных аксессуаров.

Цена: US $3.97 - 11.79

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