Недорогие и полезные товары с AliExpress: планшет, скрытая розетка, точильная машинка и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Электромонтажные плоскогубцы 5 в 1
Многофункциональный инструмент, рифленые тиски которого подходят для захвата как плоских, таки круглых креплений, попутно используется для резки кабельных проводов, удаления заусенцев и изоляции, а также для опрессовки контактных гильз. Порадует и качество исполнения этого устройства «5 в 1», отлитого из износостойкого сплава и дополненного эргономичными прорезиненными ручками и фиксационной пружиной.
Цена: US $12.42 - 20.42
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Точильная машинка
Это компактное приспособление, оснащённое двухсторонней шлифовочной насадкой, имеет потенциал 120 Вт и работает от сети 220 В. Есть здесь и удобный держатель для обрабатываемых ножей и инструментов, которые благодаря высокой скорости вращения абразивов 1450 об./мин. и собственной жидкостной системе охлаждения, становятся острыми, как лезвие, без особых усилий и временных затрат.
Цена: US $105.11
Столик под ноутбук
Эта супермебель предназначена для тех, кто любит работать за ноутбуком в полулежачем состоянии. Лёгкий мобильный столик с колёсиками быстро и просто передвигается с места на место, имеет двойную столешницу на шарнирах, предназначенную для ноутбука и аксессуаров. Подставка регулируется по высоте, что позволяет подстраивать её под любые размеры.
Цена: US $147.60 - 193.52
Планшет
8-дюймовый планшетный ПК на IPS-матрице с разрешением 1200 х 800 точек Teclast P80X способен на многое, несмотря на свой скромный дизайн и ценовую доступность. Во всяком случае, 8-ядерная аппаратная основа на ARM-Cortex-A5 неплохо справляется с поставленными задачами в совокупности с 2-гигабайтной оперативной памятью и встроенным хранилищем на 32 ГБ. Все это дополняет приличная автономность, обеспечиваемая батареей ёмкостью 4200 мАч.
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Цена: US $82.87
Беспроводные наушники
Эта компактные наушники, получившие стильное оформление в двух цветах (зелёном и чёрном) и комплектный зарядный футляр, оснащены модулем Bluetooth 5-го поколения. Аккумуляторной батареи ёмкостью 30 мАч хватит на 2 часа беспрерывного проигрывания, тогда как кейс с аккумулятором на 400 мАч поможет быстро восстановить потраченный потенциал. Порадует пользователей и широкий частотный диапазон динамиков от 20 до 20 тысяч Гц.
Цена: US $34.18
Скрытая розетка
Отличное решение для тех случаев, когда не достаёт розеток и портов. Этот компактный короб со спрятанной внутри розеткой и USB-портом можно врезать в любую мебель, пол и даже в потолок. Сам корпус встраиваемой электроточки выполнен из качественного алюминиевого сплава. Кроме того, здесь есть 16-амперный предохранитель питания и контактная пара для подключения к общей сети.
Цена: US $21.28
Штангенциркуль с аналоговым индикатором
Универсальный измерительный прибор, который благодаря аналоговому индикатору не нуждается в дополнительном питании, чем не может похвастаться ни одно цифровое устройство. Как следствие, штангенциркуль, поставляемый в защитном футляре, даёт максимально точные показания до сотых, имея 15-сантимеровую длину измерения и стандартный винт для настройки шкалы.
Цена: US $17.93
Компас
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Это непросто компас в футляре для похода в лес, а суперстильный аксессуар, выполненный в пиратском стиле а-ля «гаджет Джека Воробья». Для изготовления этой яркой игрушки с 6-сантиметровыми габаритными размерами использовался обработанный под старину цинковый сплав, тогда как сам футляр был дополнен кожаной подвеской-шнурком.
Цена: US $14.50
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