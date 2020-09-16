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Универсальная подставка-держатель, выполненная из высококачественного сплава алюминия и холоднокатаной стали, запросто выдерживает нагрузку от 2 до 9 кг, предназначена для ЖК-мониторов с диагональю до 27 дюймов.

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При этом устройство может вращаться, выполняя полный оборот на 360 градусов, и двигаться вверх/вниз, имея специальную нишу для кабелей, предотвращающую любые неудобства с проводами во время эксплуатации. Есть здесь и зажимное основание для стола с толщиной рабочей поверхности от 1 до 9 см и основание для втулки, рассчитанное на отверстия диаметром от 1 до 5 см.

Цена: US $15.37 - 18.00

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Стильный концентратор в мягком форм-факторе имеет сразу два USB-выхода третьего поколения, цифровой порт HDMI, поддерживающий высокочастотный формат 4K с 30-герцовой частотой (альтернатива 60 Гц при переходе на пониженное разрешение 1080р), USB-C с быстрой зарядкой PD, RJ-45 с терабайтной скоростью, а также SD и microSD для карт памяти соответствующего стандарта.

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Фишка хаба в том, что он может считывать сразу две карты, обрабатывая хранилища с общим объемом до 2 Тб. Кроме того, универсальность устройства позволяет совмещать его с любыми операционками, будь то Windows, Android или macOS.

Цена: US $36.55

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Отличные TWS за свою цену. Беспроводная передача по Bluetooth последнего 5-го поколения, поддержка AAC-кодеков, голосовой ассистент, возможность сенсорного управления, защита от влаги стандарта IPX4, microUSB – эта гарнитура, действительно, получила все необходимое.

Кроме того, она вышла на редкость долгоиграющей, запросто выдерживая до 5 часов в режиме активной эксплуатации, а с подзарядкой от кейса их можно использовать до 25 часов.

Цена: US $17.51

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С таким тестером ни о каком риске не может быть и речи. Недорогая, многофункциональная и очень удобная в применении модель измерительного прибора позволит моментально определять обрывы цепи, исправность электрических точек и остаточный заряд аккумуляторов.

При этом тестер потребляет минимальное количество энергии и способен служить верой и правдой в течение многих лет.



Цена: US $3.13

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Доступный адаптер-пружинка для автомагнитол с Bluetooth 5-й версии и микрофоном на борту. Работает в радиусе 5 метров, мгновенно подключаясь и обеспечивая качественное соединение без багов и сбоев.

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Цена: US $8.24

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