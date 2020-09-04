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Инструмент от проверенного временем и многочисленными покупателями производителя, представленный в четырех основных размерах с рабочим зазором от 26 до 46 миллиметра.

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К слову, высококачественное исполнение ключей и удобный форм-фактор дополняет прочный материал изготовления, благодаря которому ключ прослужит верой и правдой не один год.

Цена: US $7.13 - 34.55

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Не секрет что наличие трещотки в значительной мере упрощает любые ремонтные работы. А если обзавестись набором, состоящим сразу из трех трещоток с 72 зубчиками для плавности хода и рабочей рычаговой длиной в 25,5, 20 и 25,5 сантиметра, то и подавно.

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Инструменты прекрасно подходят для работы с любыми крепежными элементами, среди которых преимущественно гайки или квадратные шлицы, они выполнены из износостойкой хромованадиевой стали.

Цена: US $7.82 - 15.68

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С этим блендером можно запросто стать настоящим кулинарным асом, измельчая и смешивая на нем все, что угодно. Мясо, овощи, фрукты, орехи, жидкие ингредиенты – аппарат прекрасно справляется с любой задачей, имея в комплекте сразу две чаши объемом на 600 и 800 мл.

Есть здесь и гриндер с дополнительным контейнером, да и потенциал в 500 ватт не подкачает, позволяя за считанные минуты стирать все в порошок.

Цена: US $32.70 - 49.50

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Фактическая отвертка-мультимер позволяет не только закручивать гайки, но и контролировать наличие напряжения в элементах, с которыми доводится работать.

Помимо прочего, устройство оснащено внушительным количеством насадок, дополнительно встроен светодиодный фонарик, что дает возможность работать даже в условиях плохой видимости.

Цена: US $55.49

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К счастью, эра фильтровых кранов-дублеров подходит к концу, ведь производители, наконец-то, смогли создать качественный смеситель с двойным изливом, позволяющим объединять обе функции. Благодаря этому можно будет избежать сверления дополнительного отверстия под фильтр, просто используя второй излив.

При этом подобное устройство не мешает гусаку выполнять разворот на все 360 градусов. Порадует и комплектация устройства, включившая в себя три соединительных шланга, латунное крепление и переходник для фильтрации.

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Цена: US $39.78 - 45.39

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