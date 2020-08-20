Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильный FM-передатчик, портативный проектор и другие
Автомобильный FM-передатчик
Автомобильный FM-передатчик от известного китайского бренда Baseus, который позволяет разговаривать по громкой связи, заряжать гаджеты, слушать радио на частотах 87.5-108 MГц и воспроизводить музыку через Bluetooth 4.2 или с USB-флешки. Подключается к прикуривателю.
Цена: US $10.99
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Портативный проектор
Портативный проектор бренда AUN MINI X2 для домашнего кинотеатра с сенсорным управлением и аккумулятором на 4200 мАч. Есть модули Wi-Fi и Bluetooth. Разрешение матрицы — 854 × 480 пикселей, может проецировать Full HD-видео. В интернет-магазине доступно две версии: 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ или 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ.
Цена: US $180.56 - 216.53
Инструменты для ремонта гаджетов
Несмотря на то что речь идет о ноунейм-товаре, здесь действительно есть, на что посмотреть. Лопаточки, пинцеты для захвата различной мелочевки, плоскогубцы, оснащенные вакуумными присосками, позволяющими легко демонтировать экранное стекло – все эти универсальные приспособления позволят производить ремонт не только мелких гаджетов, но и техники покрупнее.
Довершают эту картину множество положительных отзывов, хотя некоторые пользователи утверждают, что ремонт все равно потребует определенной сноровки.
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Цена: US $8.99
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
Многофункциональная электрическая аккумуляторная дрель-шуруповёрт с набором из 12 сменных бит, двумя батареями и зарядным устройством в комплекте. Дрель оснащена регулятором скорости вращения и светодиодным фонариком.
Цена: US $41.03 - 48.19
Спортивные умные часы
Спортивные водонепроницаемые мужские смарт-часы NORTHEDGE. Огромное количество функций - барометр, шагомер, высота над уровнем моря, погружение до 30 метров, температура, GPS, спидометр, шагомер и еще много полезных возможностей. Без проблем соединяются с устройствами на Android и iOS.
Цена: US $59.23
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