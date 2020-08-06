Недорогие и полезные товары с AliExpress: высокоточный мультиметр, профессиональный лазерный уровень, радар-детектор и другие
Беспроводная камера видеонаблюдения
Такая беспроводная камера видеонаблюдения — это настоящая находка для тех, кто хочет быть в курсе всего, что происходит в доме.
Устройство оснащено дистанционным управлением, имеет технологию обнаружения движения и поддерживает опцию ночного видения. Камера подключается через Wi-Fi и настраивается с помощью специального приложения.
Цена: US $16.43 - 32.69
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Радар-детектор
Радар-детектор Karadar STR G820 удобно крепится на стекло, шнур подключается к прикуривателю, в комплекте есть шнур USB для соединения устройства с компьютером при обновлении базы данных.
Радар-детектор оснащён системой навигации GPS и подает сигнал при приближении к стационарным камерам, радарам и системам контроля скорости, имеет 4 режима работы.
Цена: US $49.50 - 53.90
Высокоточный мультиметр
Профессиональный высокоточный цифровой мультиметр Habotest HT118 служит для проверки наличия напряжения, переменного и постоянного тока, сопротивления, ёмкости и т.д.
Прибор оснащён удобным цифровым дисплеем и имеет диапазон измерения сопротивления 600 Ом - 60 мОм. Для покупки доступны три варианта устройства.
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Цена: US $23.41 - 28.00
Электронные напольные смарт-весы
Электронные напольные весы Gason S4 поддерживают интеграцию с приложением "Smart scale", позволяющим контролировать здоровье и ОС Android 4.3 и выше, а также все версии IOS. Предусмотрена возможность сохранения до 8 аккаунтов, доступ к измерению веса, индекса массы тела, содержания жира и воды, потребления калорий, процента костных тканей и мышц, внутреннего жира и другой информации.
Кроме того, имеется поддержка ручного выставления данных веса для установления цели и отслеживания изменения параметров веса по дням/месяцам.
Цена: US $22.62 - 26.68
Цифровой транспортир
Цифровой транспортир JIGONG JIG-200mm сделанный из нержавеющей стали позволяет проводить точные расчёты и идеально выполнять задачи по измерению углов во время строительных и ремонтных работах.
Цена: US $12.36
Профессиональный лазерный уровень
Профессиональный самовыравнивающийся лазерный уровень от бренда PRACMANU 5-линейный и 6-точечный. Прибор имеет автоматическое выравнивание в пределах наклона трёх градусов (звуковой и визуальный сигнал). Точность устройства составляет ± 2мм на 5 метров, длина волны – 635 нм.
Цена: US $28.41 - 90.15
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