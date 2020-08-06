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Недорогие и полезные товары с AliExpress: высокоточный мультиметр, профессиональный лазерный уровень, радар-детектор и другие

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Беспроводная камера видеонаблюдения

Такая беспроводная камера видеонаблюдения — это настоящая находка для тех, кто хочет быть в курсе всего, что происходит в доме.

Устройство оснащено дистанционным управлением, имеет технологию обнаружения движения и поддерживает опцию ночного видения. Камера подключается через Wi-Fi и настраивается с помощью специального приложения.

Цена: US $16.43 - 32.69

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Радар-детектор

Радар-детектор Karadar STR G820 удобно крепится на стекло, шнур подключается к прикуривателю, в комплекте есть шнур USB для соединения устройства с компьютером при обновлении базы данных.

Радар-детектор оснащён системой навигации GPS и подает сигнал при приближении к стационарным камерам, радарам и системам контроля скорости, имеет 4 режима работы.

Цена: US $49.50 - 53.90 

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Высокоточный мультиметр

Профессиональный высокоточный цифровой мультиметр Habotest HT118 служит для проверки наличия напряжения, переменного и постоянного тока, сопротивления, ёмкости и т.д.

Прибор оснащён удобным цифровым дисплеем и имеет диапазон измерения сопротивления 600 Ом - 60 мОм. Для покупки доступны три варианта устройства.

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Цена: US $23.41 - 28.00 

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Электронные напольные смарт-весы

Электронные напольные весы Gason S4 поддерживают интеграцию с приложением "Smart scale", позволяющим контролировать здоровье и ОС Android 4.3 и выше, а также все версии IOS. Предусмотрена возможность сохранения до 8 аккаунтов, доступ к измерению веса, индекса массы тела, содержания жира и воды, потребления калорий, процента костных тканей и мышц, внутреннего жира и другой информации. 

Кроме того, имеется поддержка ручного выставления данных веса для установления цели и отслеживания изменения параметров веса по дням/месяцам.

Цена: US $22.62 - 26.68

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Цифровой транспортир

Цифровой транспортир JIGONG JIG-200mm сделанный из нержавеющей стали позволяет проводить точные расчёты и идеально выполнять задачи по измерению углов во время строительных и ремонтных работах.

Цена: US $12.36 

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Профессиональный лазерный уровень

Профессиональный самовыравнивающийся лазерный уровень от бренда PRACMANU 5-линейный и 6-точечный. Прибор имеет автоматическое выравнивание в пределах наклона трёх градусов (звуковой и визуальный сигнал). Точность устройства составляет ± 2мм на 5 метров, длина волны – 635 нм.

Цена: US $28.41 - 90.15

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Чипы Intel семейства Grand Ridge обзаведутся поддержкой PCIe 4.0, DDR5 и смогут предложить до 24 ядер
MriS
21:23
Мож просто перегрелся, тк с 7-нм сложнее тепло отвести. Игры и популярный потребительский софт на интелах шустрее работают, давно известный факт.
Процессор Intel Core i7-10750H 10th Gen в играх имеет производительность до 37% больше, чем APU AMD Ryzen 7 4800H Renoir
Иван Петров
21:18
Окажется, что АМД был в режиме энергосбережения, а Интел в максимальной производительности)
Процессор Intel Core i7-10750H 10th Gen в играх имеет производительность до 37% больше, чем APU AMD Ryzen 7 4800H Renoir
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