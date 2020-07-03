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Электронный прибор HT206 от компании HABOTEST компактный и удобный в применении. С его помощью можно легко измерить напряжение в домашней или автомобильной электрической сети.

Также он пригодится, если нужно измерить параметры постоянного и переменного тока, сопротивление, частоту, ёмкость и т.д. Все данные высвечиваются на электронном дисплее устройства. Прибор работает на двух ААА-батарейках.

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Цена: 1 102,78 - 1 973,96 руб.

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Новый мини-проектор BYINTEK K9 поддерживает Full HD и имеет разрешение картинки – 1280 х 720 пикселей. Общая потребляемая мощность устройства – 70 Вт. У проектора есть встроенные динамики мощностью по 3 Вт каждый.

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Размеры девайса: 24,5 x 16,6 x 8,15 сантиметров. Проектор очень качественный, картинка на экране яркая и чёткая. В комплектации к устройству прилагается пульт управления, который работает на батарейках.

Цена: 8 710,37 - 9 799,35 руб.

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Этот универсальный инструмент совмещает в себе много возможностей. Он оснащён карманным ножом, плоскогубцами, небольшим гаечным ключом и тремя битами для отвертки. Под биты предусмотрены специальные отверстия.

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Длина мультитула составляет всего 12 см, поэтому его очень удобно носить с собой даже в кармане или борсетке. Особого внимания заслуживает нож – его лезвие сделано из нержавеющей стали высочайшего качества.

Цена: 640,32 руб.

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Перезаряжаемый фонарик NITECORE имеет в корпус из анодированного алюминия, на задней части которого есть зажим, позволяющий крепить девайс к поясу брюк или козырьку кепки.

Устройство очень удобное и оснащено встроенным дисплеем для мониторинга яркости свечения, которую можно настроить самостоятельно, благодаря пяти предусмотренным режимам.

Самый экономичный режим – 1 люмен, в нём фонарик может работать до 70 часов без подзарядки. Если выставить яркость 1000 люменов, подзаряжать устройство придётся уже через 3 часа.

Цена: 3 580,56 руб.

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Необычная настольная лампа-ночник Essager Qi является не только подсветкой и украшением интерьера, но ещё и беспроводным зарядным устройством для смартфонов. Она подходит для iPhone, Samsung, Huawei и Хiaomi последних моделей.

Максимальная выходная мощность составляет 10 Вт, тип разъёма – Micro-USB, комплектуется кабелем питания. Вес устройства составляет 230 граммов.

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Цена: 1 088,26 руб.

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