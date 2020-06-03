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«Умный» стакан-термос от известного бренда Xiaomi ёмкостью 430 мл имеет LED-дисплей на крышке, на нём отображается текущая внутренняя температура напитка.

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Сам стакан выполнен из нержавеющей стали. На сегодняшний день в интернет-магазине представлено на выбор две классические расцветки термоса: moka white и moka black.

Цена: US $30.99

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Оригинальный и стильный потолочный светильник оснащён беспроводным динамиком, к которому можно подключиться смартфоном, планшетом или другим устройством с модулем Bluetooth, предварительно скачав и установив специальное мобильное приложение.

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Кроме того, в светильнике предусмотрен режим цветомузыки. Яркость освещения и цвет регулируются через приложение, а базовые функции переключаются при помощи комплектного пульта дистанционного управления.

Цена: US $42.56 - 123.71

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Эти девятивольтовые литий-ионные аккумуляторные батареи типа «крона» можно перезаряжать. В продаже есть товар на две ёмкости: 500 мАч и 1000 мАч. Основным достоинством этих батарей является наличие разъёма micro-USB для восполнения заряда.

Время полной зарядки составляет около двух часов. Возле разъёма расположен светодиодный индикатор, который в процессе зарядки горит красным цветом, а после загорается зелёным.

При покупке нескольких батарей, можно приобрести USB-кабель 4 в 1 для одновременной зарядки сразу 4-х аккумуляторов.

Цена: US $1.69 - 4.78

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Внешний аккумулятор от известной компании EasyAcc получил лаконичный дизайн и оснащён двумя полноразмерными разъёмами USB и одним USB type-C.

Корпус устройства имеет толщину 13 мм и сделан из шлифованного алюминия, поэтому держать повербанк в руках приятно. Гаджет весит около 200 г, заявленная ёмкость – 10000 мАч.

Цена: US $11.77 - 14.95

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Маленькая электрическая бритва имеет совершенно новую форму бреющего основания, заряжается от повербанка и работает автономно достаточно долго.

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Это хорошая замена большой электробритве, так как сэкономит место в багаже, например, в командировке или при поездке за город.

Цена: US $15.28

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