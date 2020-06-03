Недорогие и полезные товары с AliExpress: USB-батарея, музыкальный светильник, портативная бритва и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Термос Xiaomi
«Умный» стакан-термос от известного бренда Xiaomi ёмкостью 430 мл имеет LED-дисплей на крышке, на нём отображается текущая внутренняя температура напитка.
Цена: US $30.99
Музыкальный светильник
Оригинальный и стильный потолочный светильник оснащён беспроводным динамиком, к которому можно подключиться смартфоном, планшетом или другим устройством с модулем Bluetooth, предварительно скачав и установив специальное мобильное приложение.
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Кроме того, в светильнике предусмотрен режим цветомузыки. Яркость освещения и цвет регулируются через приложение, а базовые функции переключаются при помощи комплектного пульта дистанционного управления.
Цена: US $42.56 - 123.71
USB-батарея на 9В
рекламаЭти девятивольтовые литий-ионные аккумуляторные батареи типа «крона» можно перезаряжать. В продаже есть товар на две ёмкости: 500 мАч и 1000 мАч. Основным достоинством этих батарей является наличие разъёма micro-USB для восполнения заряда.
Время полной зарядки составляет около двух часов. Возле разъёма расположен светодиодный индикатор, который в процессе зарядки горит красным цветом, а после загорается зелёным.
При покупке нескольких батарей, можно приобрести USB-кабель 4 в 1 для одновременной зарядки сразу 4-х аккумуляторов.
Цена: US $1.69 - 4.78
Повербанк EasyAcc
Внешний аккумулятор от известной компании EasyAcc получил лаконичный дизайн и оснащён двумя полноразмерными разъёмами USB и одним USB type-C.
Корпус устройства имеет толщину 13 мм и сделан из шлифованного алюминия, поэтому держать повербанк в руках приятно. Гаджет весит около 200 г, заявленная ёмкость – 10000 мАч.
Цена: US $11.77 - 14.95
Портативная бритва Xiaomi
Маленькая электрическая бритва имеет совершенно новую форму бреющего основания, заряжается от повербанка и работает автономно достаточно долго.
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Это хорошая замена большой электробритве, так как сэкономит место в багаже, например, в командировке или при поездке за город.
Цена: US $15.28
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