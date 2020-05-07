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Компактный кейс-органайзер с большим количеством сменных насадок, а также всевозможных гаек и болтов, позволит всегда иметь под рукой все необходимое.

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Не вызовет ни малейших нареканий и качество исполнения инструментов, а также материал их изготовления и эргономичность, ведь чего только стоит рукоятка с трещеточным механизмом.

Цена: US $16.70 - 23.14

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Точилка не будет лишней ни в одном хозяйстве, особенно если речь идет об универсальном приспособлении, позволяющим обрабатывать не только кухонные ножи, но и лезвия ножниц и многих других режущих предметов.

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Специально для этого точилка укомплектована несколькими насадками с разной степенью зернистости, что позволяет регулировать остроту кромки обрабатываемых резаков.

Цена: US $22.89 - 23.67

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Отличный многофункциональный USB-концентратор для ноутбуков и компьютеров, оснащенный большим количеством выходов и портами для удовлетворения различных технических потребностей: зарядка мобильных устройств, подключение флеш-накопителей, аудио и интернет-кабелей, а также нескольких мониторов.

Кроме того, этот хаб от китайского бренда Baseus прекрасно подходит как для горизонтальной, так и для вертикальной эксплуатации, не греется и не сбоит даже при длительном использовании.

Цена: US $94.99 - 99.99

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Наличие такого универсального приспособления позволит за считанные секунды ставить заклепки в любых необходимых местах, просто заправляя их в специальный разъем инструмента.



Отличная вещица для дома, мастерской и профессиональных работ, которая на ура справляется с поставленной задачей, требует минимальных физических и временных затрат.

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Цена: US $17.42 - 23.27

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Этот измерительный прибор пригодится не только профессиональным автоэлектрикам, с его помощью можно мгновенно определить место разрыва цепи, не тратя времени на его поиски.

Таким образом, мастер может практически сразу приступать к ремонту, точно зная, где именно находится слабое звено.

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Вся информация выводится на дисплей, оповещая о разрыве с помощью специально предусмотренной индикации и звукового сигнала. Работает прибор не от сети, а от батареек, не ограничивая движений мастера проводами.

Цена: US $23.20

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