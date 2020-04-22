Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: видеодомофон, автомобильный сканер, игровая компьютерная мышь и другие

для раздела Блоги
+
-13 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
RTX 2060 стабильно дешевеет не смотря ни на что
-10 т.р. на RTX 2080 - цена радует
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Адаптер Baseus AUX-USB

Адаптер известной компании электроники и аксессуаров Baseus имеет AUX-разъём и коннектор USB, соединённые между собой пружинным кабелем, который можно растянуть на расстояние до 120 сантиметров.

реклама

Такая особенность устройства будет полезной, если возникнет ситуация, когда разъёмы расположены далеко друг от друга. Корпус сделан из металла.

Цена: US $8.99

Посмотреть товар

Роутер Xiaomi Redmi AC2100

Отличный Wi-Fi маршрутизатор от известного китайского бренда Xiaomi.

реклама

Данная модель имеет 6 всенаправленных антенн, большой коэффициент усиления, а также работает в двух диапазонах частот - 2,4 ГГц/5 ГГц.

Скорость передачи по Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц составляет 300 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 1733 Мбит/с.

Цена: US $38.39 - 39.19

Посмотреть товар

Автомобильный сканер Nexpeak V1.5

Новое поколение беспроводных сканеров для авто, которые имеют поддержку протоколов OBD 2. Сканеры совместимы с операционными системами Android, Windows, а также iOS.

Подключаются по WiFi-соединению к таким портативным устройствам, как смартфон, планшет и ноутбук, где показывает все считанные диагностические коды неисправностей.

Цена: US $7.99

Посмотреть товар

Видеодомофон Xiaomi Loock

Устройство состоит из глазка для двери и 7-дюймового IPS-экрана. Глазок монтируется в необходимом месте, после чего к нему подключается комплектный дисплей, на котором будет видно пришедшего гостя.

Дисплей беспроводной, работает от аккумулятора на 8400 мАч, в режиме сна он не включается, а срабатывает на запись видео только в том случае, если в дверь кто-либо позвонит.

реклама



Угол обзора глазка достаточно широкий и составляет 166 градусов, кроме того устройство имеет инфракрасное ночное видение до 5 метров. Дисплей оснащён встроенной памятью на 4 ГБ.

Цена: US $165.41 - 169.26

Посмотреть товар

Игровая компьютерная мышь

Проводная игровая мышь FELYBY CW50 с чувствительностью 3200 точек/дюйм и интерфейсом подключения по USB оснащена 6 кнопками с LED-подсветкой.

реклама

Имеет быстрый скроллинг, отзывчивый отклик, оптоэлектронный тип управления, изменяемый цвет освещения и совместимость с любой версией операционной системы Windows и MacOS.

Размер гаджета –130 х 40 мм. Такая компьютерная мышь будет отличным приобретением не только для заядлого геймера, но и для любого пользователя ПК.

Цена: US $25.50

реклама

Посмотреть товар

ТЕХНОСКИДКИ ДО 50%

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!

 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор aliexpress алиэкспресс гаджеты подборка полезные товары подборки гаджеты aliexpress алиэкспресс распродажа aliexpress 2020 подборка aliexpress подборка товаров с aliexpress гаджеты из китая aliexpress распродажа aliexpress для мужика гаджеты xiaomi подборка с aliexpress подборка товаров из китая полезные товары с aliexpress aliexpress для авто подборка интересных товаров из китая гаджеты с алиэкспресс полезные товары для дома aliexpress на русском подборка товаров подборка с алиэкспресс гаджеты для авто обзор товаров с aliexpress подборка с али подборки с aliexpress обзор товаров из китая гаджеты для пк с алиэкспресс aliexpress пк подборка xiaomi гаджеты для игрового пк c aliexpress aliexpress для пк гаджеты для игрового пк обзор товаров с алиэкспресс подборка электроники гаджеты сяоми обзор товаров aliexpress обзоры подборка электроники с aliexpress обзор aliexpress подборка товаров xiaomi подборка товаров для пк подборка автогаджетов обзор товаров для авто подборки новинок xiaomi подборки xiaomi для автомобиля с aliexpress обзор xiaomi для авто с aliexpress для авто с алиэкспресс обзор автотоваров с алиэкспресс обзор автотоваров из китая обзор компьютерная мышь обзор мышки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
36
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
51
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
50
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
38
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
55

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 174
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 51
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Radeon HD 7970 при помощи очень холодной воды обновил рекорд 3DMark Sky Diver
4
Новые подробности о Grand Theft Auto 6 – огромная карта с открытым игровым миром и другие детали
24
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER оказалась на 6-9% производительнее в играх, чем AMD Radeon RX 5700 XT в новом крупном тестировании TechSpot
61
Wargaming начинает праздновать 10-летие World of Tanks и даже временно вернёт в игру общий чат
44
Раскрыта масштабная мошенническая схема продажи поддельных процессоров – «пустышек» на AliExpress
7
Энтузиаст поставил на Fallout 4 более 100 различных модов – графика теперь поистине восхищает
22
Названы несколько интересных и загадочных мест, которые разрабатывались, но так и не появились в Ведьмак 3
2
AMD обновила свой Ryzen 3 1200 и перевела его на 12-нм Zen +
13
AMD официально анонсировала чипсет B550 и запустила производство процессоров Ryzen 3 3300X и 3100X
85
Бюджетный процессор AMD Ryzen 3 1200 получил бесплатное обновление до новой архитектуры с сохранением цены
8
Изучаем бессмысленность водяного охлаждения на примере видеокарты EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid в тестировании от Тomshardware
14
Появился новый намёк на то, что в состав ремастера Crysis также входит Crysis Warhead
12
Чеки с компенсацией за покупку AMD FX начали поступать к американским клиентам компании
36
Процессоры Intel Core i7-10700K и Core i5-10600K станут лучшим выбором для геймеров – эксперты Wccftech
46
Читеры с ПК наводнили онлайн Call of Duty Modern Warfare, осложнив жизнь геймерам на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One
36
Накопительное обновление Windows 10 KB4549951 принесло пользователям массу различных проблем
45
Энтузиаст показал, как значительно улучшить графику в TES: Online, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Ведьмак 3 и других играх без видеокарты с RTX
24
Meizu 16s Pro официально снят с продаж
+
AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X продемонстрировали свои розничные цены
38
DOOM Eternal получил улучшенные текстуры и максимально реалистичное освещение
13

Популярные статьи

Windows 10 1607 LTSB против Windows 7 в синтетике и играх
85
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
42
Выбор оптимального Full HD монитора под железо ПК. Весна 2020
77
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
36
Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
29
Превращаем R9 290x от Sapphire в модель от MSI (нет)
24
«Индекс самоизоляции» Яндекса – куда ведут благие намерения
44
MIUI 12: новая система жестов, темный режим 2.0, обновленная строка состояния и другое
2
Мини тест Intel Pentium G4500 в связке с GeForce GTX 1650 Super
3

Сейчас обсуждают

Мегавольт
08:49
хр 3сп и 7 1сп самые стабильные. Поставлено бесчисленное множество. А вот после обновы в 10ке. Десктоп перестал грузится, ноут нормально работает. В чем подвох пока не понял. Железо уже все перепровер...
Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
Каа
08:48
2 ядра только, как лайт серфинг и офис... время их ушло...
Мини тест Intel Pentium G4500 в связке с GeForce GTX 1650 Super
FELSHER
08:47
Так точно!) С роялем - инструментом в подъезд не зайдешь)).
Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
Provider
08:46
Рояль тот что спирт? ))
Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
FELSHER
08:45
А как под DOS ом было хорошо!))) Помню берешь пачку дискет или винт, и идешь к другу игрульки/програмульки переписывать. Такой вот инет был, хочешь быстрый идешь быстро, хочешь медленный - заворачив...
Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
darkfen
08:45
Народ, ставьте винду с офф. сайта майкрософт, а не с треккеров. Она давно в свободном доступе бесплатно. Ну и вообще никто не отменял того факта, что свежеустановленная винда всегда работает шустро. Б...
Windows 10 1607 LTSB против Windows 7 в синтетике и играх
Каа
08:44
Ну не знаю... 4/8 всё ещё очень и очень хорошо. А то бы я взял 12/24 не думая.
Мини тест Intel Pentium G4500 в связке с GeForce GTX 1650 Super
Тауке Абдрахманов
08:40
Оооочень нужная новость на этом сайте
Сообщество AMD на страницах Reddit насчитывает более 400 тысяч участников
Александр Ферман
08:39
Что за ламерская бредятина? И что хорошего сейчас может быть в дырявой и глючной WinXP с мультяшным дизайном? > создав Windows Vista - пожалуй худшую ОС, которая только может существовать на свете П...
Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
FELSHER
08:37
Большинство пользователей хр и не знало какой у них сервис пак, ибо вообще фиолетово. Со временем в новых играх стало появляться требование ХР сп1-3 и только.
Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем