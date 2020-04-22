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Адаптер известной компании электроники и аксессуаров Baseus имеет AUX-разъём и коннектор USB, соединённые между собой пружинным кабелем, который можно растянуть на расстояние до 120 сантиметров.

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Такая особенность устройства будет полезной, если возникнет ситуация, когда разъёмы расположены далеко друг от друга. Корпус сделан из металла.

Цена: US $8.99

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Отличный Wi-Fi маршрутизатор от известного китайского бренда Xiaomi.

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Данная модель имеет 6 всенаправленных антенн, большой коэффициент усиления, а также работает в двух диапазонах частот - 2,4 ГГц/5 ГГц.

Скорость передачи по Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц составляет 300 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 1733 Мбит/с.

Цена: US $38.39 - 39.19

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Новое поколение беспроводных сканеров для авто, которые имеют поддержку протоколов OBD 2. Сканеры совместимы с операционными системами Android, Windows, а также iOS.

Подключаются по WiFi-соединению к таким портативным устройствам, как смартфон, планшет и ноутбук, где показывает все считанные диагностические коды неисправностей.

Цена: US $7.99

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Устройство состоит из глазка для двери и 7-дюймового IPS-экрана. Глазок монтируется в необходимом месте, после чего к нему подключается комплектный дисплей, на котором будет видно пришедшего гостя.

Дисплей беспроводной, работает от аккумулятора на 8400 мАч, в режиме сна он не включается, а срабатывает на запись видео только в том случае, если в дверь кто-либо позвонит.

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Угол обзора глазка достаточно широкий и составляет 166 градусов, кроме того устройство имеет инфракрасное ночное видение до 5 метров. Дисплей оснащён встроенной памятью на 4 ГБ.

Цена: US $165.41 - 169.26

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Проводная игровая мышь FELYBY CW50 с чувствительностью 3200 точек/дюйм и интерфейсом подключения по USB оснащена 6 кнопками с LED-подсветкой.

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Имеет быстрый скроллинг, отзывчивый отклик, оптоэлектронный тип управления, изменяемый цвет освещения и совместимость с любой версией операционной системы Windows и MacOS.

Размер гаджета –130 х 40 мм. Такая компьютерная мышь будет отличным приобретением не только для заядлого геймера, но и для любого пользователя ПК.

Цена: US $25.50

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