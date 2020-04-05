Недорогие и полезные товары с AliExpress: зарядный кабель, гибкий штатив, противоударный чехол и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Кулер для смартфона
Кто сказал, что мобильному телефону не нужна своя система охлаждения? И если речь идет об интенсивной эксплуатации, то лучше заранее обеспокоиться приобретением этого аксессуара.
рекламаКулер оборудован шестью присосками для крепления и откидным держателем, выполняющим роль компактной подставки для рабочего стола.
Цена: US $4.25
Зарядный кабель
Кабель для зарядки мобильного устройства с поддержкой технологии быстрого заряда Quick Charge 3.0, силой тока на выходе до 3А и комплектным магнитным адаптером с возможностью подключения с обеих сторон.
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Кроме того, аксессуар получил эргономическую подсветку, облегчающую его поиски в темноте. Зарядный кабель представлен в трех конфигурациях длины от 1 до 3 метров, порадует и его универсальность, позволяющая осуществлять подключение как для iOS, так и для Android-устройств.
Цена: US $0.01 - 1.99
Противоударный чехол для iPhone
Этот противоударный чехол отличается от представленных на рынке аксессуаров своей компактностью, несмотря на все свои защитные устройства, он практически обтягивает смартфон, оберегая его от сколов, трещин и других механических повреждений.
2-миллиметровые выступы по периметру с внешней стороны позволяют укладывать кейс экраном вниз, тогда как задняя прозрачная часть позволяет подчеркивать его аутентичность, не желтея и не покрываясь отпечатками пальцев во время эксплуатации.
Цена: US $3.11 - 3.74
Гибкий штатив
Отличный аксессуар для любителей смартфонной съемки, который благодаря своим гибким ножкам может занимать любое положение, в случае необходимости его можно прикрепить к лестничным перилам или веткам деревьев.
Это позволяет снимать блогеров снизу и вверх ногами, в результате чего на просторы сети Интернет попадает по-настоящему оригинальный контент.
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Цена: US $3.88
Адаптер для прикуривателя
Универсальное приспособление для любого автомобиля, представленное в двух конфигурациях. Первая из них подразумевает подключение через USB, тогда как второй вариант оснащен интерфейсом стандарта USB Type-C.
рекламаЦена: US $4.53
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