Недорогие и полезные товары с AliExpress: дрон, смартфон, неоновая светодиодная лента и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Автомобильный FM-приёмник
Отличный FM-передатчик в необычном форм-факторе, напоминающем шайбу, с поддержкой AUX и модулем Bluetooth.
рекламаЧтение MP3-файлов, возможность расширения памяти за счет microSD, свободное размещение в любом месте автомобильного салона, малый вес 100 граммов – все эти плюсы также имеются, причём по весьма приятной цене.
Цена: US $14.99
Смартфон Google Pixel 2 XL
Мобильное устройство от Google порадует тех, кого интересуют смартфоны с неплохими характеристиками по более чем доступной цене.
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Большой дисплей на 6 дюймов, довольно свежая аппаратная основа Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, две конфигурации встроенного хранилища на 64 и 128 ГБ, ёмкая батарея на 3250 мАч и NFC-модуль для проведения бесконтактной оплаты.
Цена: US $256.56 - 296.61
Неоновая светодиодная лента
Хочется украсить ПК? Не проблема, ведь для этого можно пустить в ход бюджетный тюнинг в виде эффектных светодиодных полос, которые особенно придутся по вкусу заядлым геймерам.
Порадует вас и простота крепления украшения, а также легкий демонтаж в случае возникновения такой необходимости.
Цена: US $16.50 - 33.30
Дрон
Сегодня вовсе не обязательно тратить баснословную сумму на покупку коптера, ведь есть поистине бюджетные модели.
Кроме того, именно с недорого дрона стоит начинать, чтобы научиться его безопасной эксплуатации, тем более что современные бюджетники могут всё – от совершения 360-градусных кульбитов в воздухе до быстрой зарядки всего лишь за час.
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Время полёта «малыша» составляет 10 минут – не много, но для начала пойдёт.
Цена: US $17.99 - 37.99
Массажёр для головы
Беспроводные массажёры успели стать настоящим хитом, поэтому обязательно стоит обзавестись таким домашних помощником, сэкономив на услугах профессиональных массажистов.
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Аппарат работает в нескольких режимах, имеет эргономичную рукоятку, а также надёжную влагозащиту, позволяющую обрабатывать даже влажные участки головы и тела.
Цена: US $35.14
Новинки на AliExpress: каждый день что-то новое!
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