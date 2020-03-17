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Недорогие и полезные товары с AliExpress: дрон, смартфон, неоновая светодиодная лента и другие

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1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Автомобильный FM-приёмник

Отличный FM-передатчик в необычном форм-факторе, напоминающем шайбу, с поддержкой AUX и модулем Bluetooth. 

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Чтение MP3-файлов, возможность расширения памяти за счет microSD, свободное размещение в любом месте автомобильного салона, малый вес 100 граммов – все эти плюсы также имеются, причём по весьма приятной цене. 

Цена: US $14.99

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Смартфон Google Pixel 2 XL

Мобильное устройство от Google порадует тех, кого интересуют смартфоны с неплохими характеристиками по более чем доступной цене. 

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Большой дисплей на 6 дюймов, довольно свежая аппаратная основа Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, две конфигурации встроенного хранилища на 64 и 128 ГБ, ёмкая батарея на 3250 мАч и NFC-модуль для проведения бесконтактной оплаты.

Цена: US $256.56 - 296.61

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Неоновая светодиодная лента

Хочется украсить ПК? Не проблема, ведь для этого можно пустить в ход бюджетный тюнинг в виде эффектных светодиодных полос, которые особенно придутся по вкусу заядлым геймерам. 

Порадует вас и простота крепления украшения, а также легкий демонтаж в случае возникновения такой необходимости. 

Цена: US $16.50 - 33.30

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Дрон

Сегодня вовсе не обязательно тратить баснословную сумму на покупку коптера, ведь есть поистине бюджетные модели. 

Кроме того, именно с недорого дрона стоит начинать, чтобы научиться его безопасной эксплуатации, тем более что современные бюджетники могут всё – от совершения 360-градусных кульбитов в воздухе до быстрой зарядки всего лишь за час. 

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Время полёта «малыша» составляет 10 минут – не много, но для начала пойдёт.

Цена: US $17.99 - 37.99

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Массажёр для головы

Беспроводные массажёры успели стать настоящим хитом, поэтому обязательно стоит обзавестись таким домашних помощником, сэкономив на услугах профессиональных массажистов. 

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Аппарат работает в нескольких режимах, имеет эргономичную рукоятку, а также надёжную влагозащиту, позволяющую обрабатывать даже влажные участки головы и тела.

Цена: US $35.14

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Новинки на AliExpress: каждый день что-то новое!

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