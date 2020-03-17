На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Отличный FM-передатчик в необычном форм-факторе, напоминающем шайбу, с поддержкой AUX и модулем Bluetooth.

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Чтение MP3-файлов, возможность расширения памяти за счет microSD, свободное размещение в любом месте автомобильного салона, малый вес 100 граммов – все эти плюсы также имеются, причём по весьма приятной цене.

Цена: US $14.99

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Мобильное устройство от Google порадует тех, кого интересуют смартфоны с неплохими характеристиками по более чем доступной цене.

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Большой дисплей на 6 дюймов, довольно свежая аппаратная основа Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, две конфигурации встроенного хранилища на 64 и 128 ГБ, ёмкая батарея на 3250 мАч и NFC-модуль для проведения бесконтактной оплаты.

Цена: US $256.56 - 296.61

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Хочется украсить ПК? Не проблема, ведь для этого можно пустить в ход бюджетный тюнинг в виде эффектных светодиодных полос, которые особенно придутся по вкусу заядлым геймерам.

Порадует вас и простота крепления украшения, а также легкий демонтаж в случае возникновения такой необходимости.

Цена: US $16.50 - 33.30

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Сегодня вовсе не обязательно тратить баснословную сумму на покупку коптера, ведь есть поистине бюджетные модели.

Кроме того, именно с недорого дрона стоит начинать, чтобы научиться его безопасной эксплуатации, тем более что современные бюджетники могут всё – от совершения 360-градусных кульбитов в воздухе до быстрой зарядки всего лишь за час.

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Время полёта «малыша» составляет 10 минут – не много, но для начала пойдёт.

Цена: US $17.99 - 37.99

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Беспроводные массажёры успели стать настоящим хитом, поэтому обязательно стоит обзавестись таким домашних помощником, сэкономив на услугах профессиональных массажистов.

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Аппарат работает в нескольких режимах, имеет эргономичную рукоятку, а также надёжную влагозащиту, позволяющую обрабатывать даже влажные участки головы и тела.

Цена: US $35.14

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