Идеальные наручные часы для настоящих мужчин, дизайн которых будет, прежде всего, оценен по достоинству любителями спорткаров.

Необычный форм-фактор, увеличивший толщину циферблата до 1,5 см, не только не пугает, но и притягивает, особенно если учесть, что он нисколько не навредил водонепроницаемости аксессуара, способного выдерживать погружение на 20-метровую глубину.

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Цена: US $16.99

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Главное преимущество этого мини-ПК – использование полноценной десктопной основы, позволяющей в случае необходимости проводить апгрейд. Интернет-магазин предлагает несколько видов процессоров из серии Ryzen и Core i3/i5.

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Также есть возможность выбора ОЗУ с SSD или HDD. А вот дискретной видеокарты здесь нет, поэтому лучше остановить свой выбор на ПК с чипом Ryzen и предусмотренной графикой Vega 8, которая потянет GTA5 и FIFA19.

Цена: US $300.00 - 835.00

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Отличное решение для путешествий, поддерживающее цифровые и аналоговые форматы приема сигнала, благодаря оснащению универсальной антенной.

Для питания на борту ТВ с 10-дюймовым экраном имеется адаптер на 220 В, ёмкость встроенного аккумулятора составляет 2000 мАч, мощность устройства – 20 Вт. Яркость экрана 500 кд/м² и контрастность 300:1 обеспечивают качественную картинку, а два динамика по 1 Вт хорошее звучание.

Цена: US $75.98 - 79.98

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Такая компактная сумка-пояс станет отличным подспорьем для каждого мастера, так как свободно размещает практически любой инструментарий, что позволяет всегда держать целый набор под рукой без потерь и долгих поисков.

Габариты сумки-пояса весьма компактные – 57 х 17 см, а вес не превышает 300 граммов. Пошита из крепкого материала, на поясе имеется защёлка.

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Цена: US $12.09

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Покупка такого прибора позволит проводить ремонт любых мелких гаджетов и микросхем, поскольку здесь есть всё для этого необходимое.

Устройство оснащено 7-дюймовым HD-экраном, камерой на 12 Мп, которая позволяет снимать фото и видео рабочего процесса, слотом для карты памяти и удобной подставкой. В продаже имеется три конфигурации микроскопа. Есть доставка со склада в России.

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Цена: US $27.38 - 65.00

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Гаджет имеет разрешение экрана 1920 x 1200 точек и работает на 4-ядерном процессоре Intel Cherry Trail x5-Z8350 под управлением Windows 10 и Android 5.1, операционная система выбирается при загрузке.

Устройство оснащено двумя камерами по 2 Мп, ОЗУ 4 ГБ, ПЗУ 64 ГБ с поддержкой увеличения до 128 ГБ при помощи слота под TF-карту памяти, модулями Bluetooth 4.0 и WiFi, а также 3,5-миллиметровым разъёмом для наушников. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч.

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Цена: US $161.46 - 197.34

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