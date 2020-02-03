Где ещё делать выгодный шопинг, как не на AliExpress – недорогие и интересные предложения здесь не заканчиваются никогда. Хорошим тому примером могут быть полезные товары, которые я отобрал для сегодняшнего обзора.

Модуль бесконтактной оплаты NFC в виде кольца. Есть возможность выбора из четырёх размеров и цветового оформления.

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С помощью этого высокотехнологичного аксессуара можно не только рассчитываться за любые товары и услуги, но и разблокировать синхронизированный смартфон, открывать двери, пополнять карту, блокировать или передавать документы и т.д.

Цена: US $1.99

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Ещё один вариант кольца с модулем бесконтактной оплаты NFC и аналогичным набором функций, но выполненный более стильно и стоит немного больше. Однако тоже не дорого.

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Цена: US $5.60

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Отличная водонепроницаемая сумочка-органайзер с комплектным ремешком, которая разместит и обезопасит стандартный набор путешественника: USB-флешка, зарядный кабель, банковская карта, наушники с кейсом, смартфон и т.п.

Все эти и многие другие мелочи теперь будут находиться в полной безопасности, так как сумка кроме защиты от воды имеет ещё противоударное и отталкивающее грязь покрытие.

Цена: US $14.99

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Компактный USB-концентратор MH4PU, рассчитанный на 4 USB-выхода третьего поколения, который можно прикрепить прямо к краю рабочего стола или монитора.

Корпус серебристого цвета, отлитый из качественного алюминиевого сплава, может выдержать любую нагрузку, а комплектный метровый кабель позволит перемещать устройство, передающее данные со скоростью до 5 Гбит/с, по кромке столешницы или экрана монитора в любом направлении.

Цена: US $14.53

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Отличное подспорье для профи и мастера-любителя, представленное в виде компактной удобной рабочей поверхности из силикагеля, защищенной изоляционной прокладкой.

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Среди преимуществ коврика – безопасность (коврик является анти скользящим и совершенно нетоксичным), устойчивость к высоким температурам, наличие тепловых захватов и отсутствие подверженности коррозийным изменениям.

Цена: US $4.98 - 14.12

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Часто приходится ездить за рулем в тёмное время суток? Болят и устают глаза от такого напряжения? Не беда, решить эту проблему вполне реально с помощью недорогого китайского аксессуара, получившего форм-фактор вполне современной модели очков с чёрными, прозрачными и даже золотыми светоотражающими линзами.

Линзы уменьшают блики от фар других машин, дорожного покрытия и отражающих поверхностей, фильтруют свет, который идёт из разных углов. Кроме того, делают более четкими окружающие и цвета, поэтому вы сможете увидеть лучше каждую деталь дороги. При необходимости можно откинуть эти линзы наверх, оставив одни только прозрачные стекла.

Цена: US $11.01

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