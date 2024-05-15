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Американо-саудовский оборонный пакт может положить конец войне в Газе

США предоставили Саудовской Аравии гарантии безопасности в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Однако после вмешательства Израиля в Газу, предложение израильско-саудовской сделки сорвалось.
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В сентябре предыдущего года обсуждалось предложенное соглашение, согласно которому Соединенные Штаты предоставили бы Саудовской Аравии существенные гарантии безопасности. Взамен Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем в рамках Авраамских соглашений. Авраамские соглашения - это серия двусторонних соглашений, направленных на нормализацию отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами. Изначально предложенная администрацией Трампа, эта политика была продолжена администрацией Байдена. Это объясняется двумя причинами: нормализация отношений между Израилем и его арабскими соседями нанесет ущерб Ирану, а также позволит Америке перенаправить больше своего геополитического внимания и военной мощи на Китай и Индо-Тихоокеанский регион.

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Нормализация отношений с Израилем также повысит шансы на одобрение американо-саудовского пакта Конгрессом, поскольку сенаторы, скептически относящиеся к Саудовской Аравии, в противном случае могут не согласиться с ним. Однако после событий 7 октября и последующего вторжения Израиля в Газу эта первоначальная сделка сорвалась. Несмотря на потенциальную заинтересованность Мухаммеда бин Салмана в нормализации отношений с Израилем, саудовская общественность становится все более антиизраильской по мере эскалации нападения Нетаньяху на Газу. Вряд ли они согласятся на прямое соглашение о нормализации отношений в нынешних условиях.

Вместо этого саудовцы предложили более простое соглашение «План Б», которое, по сути, будет представлять собой двусторонний оборонный пакт между саудовцами и США, при этом США также согласятся оказать помощь в развитии саудовской гражданской атомной энергетики. Согласно этому более скромному «Плану Б», саудовцы по-прежнему будут предлагать Израилю нормализацию отношений, но на этот раз в обмен на согласие Израиля на решение о двух государствах. Однако оборонительный пакт не будет зависеть от согласия Израиля.

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Хотя это соглашение может показаться несколько односторонним - в конце концов, США не получат ничего взамен, если Израиль не согласится на нормализацию, - саудовцы все же надеялись, что Байдену удастся их переманить, поскольку даже двусторонняя сделка будет означать политическую победу Америки над Китаем, который в последнее время предпринимает дипломатические шаги на Ближнем Востоке. Однако неудивительно, что американцы не согласились, и не в последнюю очередь потому, что они понимают, что полноценное соглашение о безопасности - это лучший рычаг воздействия на Саудовскую Аравию в данный момент, а значит, и лучший шанс привлечь саудитов к Абрахамским соглашениям. Поэтому они не хотели отдавать его слишком дешево.

Команда Байдена, очевидно, предложила включить в этот процесс Израиль, но вместо того, чтобы просто использовать обещание сделки по безопасности, чтобы склонить саудовцев к нормализации, они также хотят использовать обещание нормализации - что стало бы значительной победой для все более изолированного Израиля - чтобы убедить Нетаньяху ослабить натиск в Газе, а также взять на себя обязательства по решению проблемы двух государств.

Это может показаться неправдоподобным, учитывая нынешнее положение Израиля, но по мере усиления израильско-иранской холодной войны политический класс Израиля может решить, что улучшение отношений как с США, так и с арабскими соседями необходимо для сдерживания дальнейшей иранской эскалации. Заключение сделки по выводу войск из Газы может сделать ее более приемлемой для саудовской общественности и позволить МБС представить себя в качестве защитника не только палестинцев, но и арабов в целом.

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Все это будет нелегко продать. До сих пор Нетаньяху демонстрировал удивительную устойчивость к американскому давлению, и, согласно опросам, около 60 % израильских евреев выступают против этой идеи, и только 29 % - за. Саудовцы также не захотят рисковать сближением с Израилем, особенно учитывая, что в последнее время они стали называть нападение Израиля на Газу геноцидом.

Тем не менее, если это произойдет, это будет удивительно умная политика со стороны Байдена, не в последнюю очередь потому, что всего год назад казалось, что его антисаудовская риторика торпедирует все американо-саудовские отношения. В случае успеха эта сделка также станет последней в ряду шагов, предпринятых США на Ближнем Востоке в последнее время, включая новую технологическую сделку с ОАЭ и перспективное партнерское соглашение с правительством Ирака, потенциально приближая регион к тому, что некоторые комментаторы спекулятивно называют ближневосточным или арабским НАТО.

Это не новая идея. Она как бы витает в воздухе со времен Багдадского пакта 1955 года, который создал ближневосточный эквивалент НАТО под названием Организация ближневосточного договора или METO, в которую входили Иран, Ирак, Пакистан, Турция и Великобритания. В конечном итоге эта организация распалась, потому что, по словам тогдашнего госсекретаря Джона Фостера Даллеса, израильское лобби не позволило США присоединиться к ней. С тех пор эта идея постоянно муссируется.

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Постоянные спекуляции о возможности заключения некоего оборонного пакта между США и их давним арабским союзником Саудовской Аравией продолжаются. Никто точно не знает, что в нем будет, но в одном из отчетов говорится, что он, по крайней мере, позволит саудовцам получить доступ к новейшим американским военным технологиям, и даже есть предположения, что он может включать в себя обязательства США по защите королевства в случае нападения в стиле НАТО.

Хотя первоначально казалось, что сделка будет сорвана 7 октября и последующим вторжением Израиля в Газу, в последние несколько недель команда Байдена, очевидно, изменила форму сделки и попыталась использовать перспективу нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, чтобы убедить Нетаньяху не вторгаться в Рафу и в конечном итоге вывести войска из Газы.

Поэтому сегодня мы рассмотрим этот перспективный американо-саудовский пакт, как он может изменить Ближний Восток и получил ли он некоторое возрождение в 2018 году, когда Трамп объявил о создании нового Ближневосточного стратегического альянса или MESA, в который войдут шесть государств Персидского залива, Египет и Иордания, и который будет в первую очередь предназначен для борьбы с Ираном, точно так же, как НАТО часто представляют как антироссийский альянс.

Как бы надуманно это ни звучало, некоторые арабские лидеры, очевидно, все еще увлечены этой идеей. В 2022 году король Иордании Абдулла заявил, что он был бы одним из первых, кто одобрил бы создание ближневосточного НАТО. Примерно в то же время появились сообщения о том, что военные чиновники из США, Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Египта, ОАЭ и Бахрейна тайно обсуждают сотрудничество в области обороны, чтобы противостоять Ирану.

Важно не преувеличивать, и стоит сказать, что, судя по сообщениям, новое соглашение между США и Саудовской Аравией в области обороны скорее предполагает предоставление Саудовской Аравии доступа к новейшим военным технологиям США, а не какие-либо оборонные обязательства, подобные статье 5 НАТО. Различные версии этой идеи появлялись на протяжении многих лет, но были сведены на нет либо внутриарабскими препирательствами, либо сложным вопросом об Израиле.

Но последнее, что стоит отметить, - это то, насколько далеко зашли американо-саудовские отношения за последние несколько лет. Во время своей предвыборной кампании и в первый год президентства Байден был необычайно критичен по отношению к саудовцам. Он обвинял принца Салмана в том, что тот «убивает детей в Йемене», и обещал превратить Саудовскую Аравию в государство-изгой за убийство журналиста и диссидента Джамаля Хашогги в 2018 году.

Однако в конце 2022 года, когда цены на нефть выросли до политически неприемлемого уровня в преддверии промежуточных выборов, он был вынужден сделать неловкий разворот и, по сути, умолял саудовцев увеличить добычу и снизить мировые цены на нефть. Вместо этого саудовцы сократили добычу, что привело к еще большему росту цен и вызвало ярость в Белом доме.

Однако в последние несколько месяцев, когда эскалация регионального хаоса сделала перспективу американских гарантий безопасности все более привлекательной, принц Салман изменил свою точку зрения, и теперь американо-саудовские отношения выглядят более прочными, чем когда-либо. В этой истории определенно будут новые события, так что следите за будущими изменениями.

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сша израиль саудовская аравия американо-саудовский пакт оборонный пакт
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