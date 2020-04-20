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Доброго времени суток. В своей прошлой статье я проводил тестирование. Прирост от перехода на ryzen в приложениях рендеринга и кодирования составил около 200%, но в игровых тестах прирост далеко не такой. При ультра-настройках со сглаживанием и в разрешении 1920х1080 видеокарта GTX 1080Ti была загружена полностью почти во всех играх, что являлось помехой для сравнения процессоров между собой в игровых тестах. На этот раз я тестирую все игры в разрешении 1280х720 и отключенным сглаживанием при ультра настройках и теперь видеокарта не является узким местом. Также у процессора Ryzen 5 3600 была не очень оптимально настроена оперативная память (3800cl22), что критично для игровой производительности Ryzen 3000 серии в отличие от оппонента в лице intel i7 4960hq, которому помогает кэш L4 поэтому влияние скорости оперативной памяти на него должно быть существенно ниже. Я подобрал чуть более оптимальные значения для памяти Ryzen. Также исключил пару игр, которые не сильно требовательны к процессору и заменил их на более требовательные.

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Я совершил большую ошибку купив самую дешевую память для процессора Ryzen 5 3600. На середину марта 2020 комплект goodram GR2400D464L17S/16GDC кит на 16 гигов обошелся мне всего в 5000 рублей. Это крайне низко-бюджетная память для офисных пк. Ее стоковая частота по SPD всего 2400МГц при таймингах аж CL18. Изучая маркировку чипов я пришел к выводу, что это скорее всего samsung C-die, которые не славятся хорошим разгонным потенциалом. Пришлось корпеть много часов, чтобы выдавить из нее минимально-приемлемые параметры. На большее она не способна, и завышение напряжение до 1.35 хоть и позволяет добиться еще чуть лучших показателей, но вызывает нестабильность системы в виде периодического затухания экрана на секунду. В итоге память работает на 3600 при тайминге CL18 и поднятом напряжении до 1.32в. Процессор в стоке, немного понижен офсет на -0.0375в, а шина фабрики в синхроне с памятью 1:1, частотность ее 1800.

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В стоке 2400cl18 моя память выдает задержку около 90нс а время бенчмарка около 195 секунд. При моих усилиях удалось получить следующие показатели, псп подросла в полтора раза и задержка снизилась более чем на 20нс:

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i7 4960hq - форсирована частота на 3900 по всем потокам, чуть приподнято напряжение. Память 12 гигов ддр3 1333 (2х2+2х4) Память на штатной частоте 1333, но тайминги на минимально-возможные и это на 1 пункт каждый и коммандрейт уменьшен с 2 до 1. В итоге оба процессора работают на близкой частоте с максимальной разницей в 200МГц в зависимости от буста на Ryzen.

ПСП памяти для i7 4960hq в 2 раза ниже чем на Ryzen 5 3600, но это должно быть не критично.







Система для Ryzen 5 3600

Материнская плата msi b450-a pro max является оптимальной за свои деньги, но сейчас в продаже ее найти сложно, а еще в марте ее можно было приобрести менее, чем за 6000 рублей. Прошит последний биос. Устройство с заделом на будущее и сможет потянуть даже 8 ядерники Ryzen 7, но без разгона. К тому же есть информация, что новая серия процессоров ryzen 4000 будет совместима с этой материнкой. Охлаждает процессор deepcool gammaxx 300, кулер вполне справляется со стоковым процессором, температура в стресс-тесте аиды не превышает 75.





Система для intel i7 4960HQ

Материнка msi b85-g41 pc mate и кулер zalman cnps80f. Кулер вполне справляется со стоковым процессором при 3600МГц по всем ядрам, но с форсированным множителем на 3900 и повышенном напряжении приемлемо справляется лишь на максимальных оборотах, что очень шумно но выше 70 градусов в играх не бывает.





В остальном же все едино. Блок питания ETG ESP-1200-14G-P 1200W и корпус Cooler master haf 932 служат мне уже 8 лет без нареканий. Приобретались оба в юлмарте в далеком 2012 где-то за 3000 рублей блок и за 5000 рублей корпус. Отличный корпус и все вертушки до сих пор живы, периодически смазываю их при необходимости. А с таким блоком тема выбора БП для меня давно не интересная. Тянул как-то пару radeon 6990 в кроссе с процессором i7 920. Неразлучная пара дисков того же возраста с ним также не хондрят по сей день. Это SSD INTEL SSDSC2CT180A3 для системы и HDD WDC WD7501AALS-00J7B0 для игр и прочего. В общем отличный блок, не убиваемый и надеюсь еще столько же проработает. За 8 лет всего 2 раза разбирал, чтобы почистить от пыли и смазать гудящий вентилятор. Последний раз не той стороной прикрутил крышку к бп, собирая его.





В роли видеокарты выступает 1080Ti турбинного типа. Карта очень легкая и неказистая, уступает по весу и размеру моим многим предыдущим картам. Температура в играх при полной загрузке не выше 83. Это не критично для паскалей тишек, у них почти не бывает отвалов гпу. По уровню шума же все вполне приемлемо, бывали карты и пошумнее, например sapphire tri-x r9 290x. Да и прошлая sapphire pulse vega56 не была более тихой. Картой доволен, работает без нареканий уже третий месяц.

Пошаманив с кривой удалось добиться частоты в играх при полной загрузке на уровне 1800+ МГц, память при этом в стоке.

Операционная система и видеодрайвер один и тот же, а именно 10x64 1909 и 442.59. Я просто подключил старый комплект к той же системе на который был новый.

Сравнение в синтетических тестах для рабочих приложений уже было в прошлом посте, поэтому сразу перейду к игровым.

Я решил показать не только итоговые таблицы бенчмарков, но и реальные замеры фпс в конце каждого теста перед появлением таблицы с помощью msi afterburner. Потому что итоговые попугаи не всегда отображают реальный расклад, как это будет видно ниже.





World of tanks encore rt, настройки ультра, разрешение 1280х720, RT-отключено, сглаживание также. Прирост не велик.

Итоговые попугаи таковы, что говорит о приросте в 8%.





Forza horizon 4 benchmark. 1280x720 Ultra AA отключено.

Здесь похожая ситуация.

Итоговый фпс 151 против 142 у интел, что говорит о приросте 6%





Gears of war 5 Bencmark. 1280x720 Ultra.

Прирост опять не велик.

Итоговый фпс 134 против 123 у интел, что говорит о приросте 9%





Assassin’s Creed Odyssey Bencmark. 1280x720 доунскейл до 50%, сглаживание отключено, пресет максимальный.

По итоговой таблице можно сказать что по среднему фпс прирост составил 16%, примерно так же и по остальным показателям.





Hitman 2 Bencmark. DX12 1280x720, пресет максимальный.

По среднему значению прирост 20%, по минимальному 43% что немало. Да и живьём на ryzen 3600 игра ощущается плавнее на максималках в 1080p и практически нет провалов ниже 60. Со включенным всунком игра идет очень плавно и синхронно, как на аркадных автоматах, тогда как на 4960HQ просадки ниже 60 довольно частое явление, особенно в нагруженных объектами сценах.

Итоговый же показатель выдает всего 14% прироста по общему баллу, что слабо отражает реальность, ведь живьём разница куда выше.





Shadow of the tomb raider. DX12, самый высокий пресет, но 1280х720 и без сглаживания.

По среднему значению прирост 18%, по минимальному 33%, по 1% и 0.1% - 49% и 72% соотвественно. Это радует.

Итоговый же показатель выдает всего 12% прироста по общему баллу, что слабо отражает реальность, ведь остальные показатели не менее важные.





Far Cry 5. 1280х720, сглаживание отключено, пресет максимальный.

Прирост есть, но не велик. Прирост невелик и ожидал большего, но игра на мой взгляд по всем аспектам уступает Crysis 3.

Итоговый результат говорит о приросте всего на 7%.





Crysis 3. Настройки максимальные, разрешение 1280х720, сглаживание отключено.

Использовалась длинная кат сцена с вышкой во второй миссии.Игра сильно опередившая свое время как по системным требованиям так и по качеству графики. Только на Ryzen 5 3600 и 1080Ti я впервые увидел как игра идет очень плавно, со включенным vsync со стабильными 60фпс на максималках даже в самых нагруженных сценах и перепрошел ее еще раз не без удовольствия. До этого постоянно были просадки ниже 60 особенно в траве, что напрягало, да и в целом фрейрейт был более дерганным. Прирост от 34% по среднему и 50+% по остальным показателям.

Можно сказать что большой прирост был в 3 играх из 8, в 1 игре Assassin’s Creed Odyssey прирост составил 16%, в остальных же 4 играх прирост не такой значительный. Но надо сказать что в этих играх и на 4960hq очень высокий фреймрейт, сильно превышающий порог в 60фпс. Ощутимый прирост от Ryzen именно в тех играх где стабильности частоты кадров на 4960hq как раз не хватало и фпс часто проседал ниже 60, а на Ryzen 3600 этого уже нет что и главное. Этого и ждал от ryzen 3600. Таким образом не жалею о смене платформы и даже без учета прироста в играх, в рабочих задачах Ryzen 3600 вдвое превосходит 4960hq, а это архивация, рендериг 3D и кодирование видео. Мои же затраты на апгрейд в 12000 рублей, с учетом продажи старого комплекта, себя вполне оправдали, тем более что железо новое и на местной гарантии. От Intel за эти деньги я cмог бы получить приблизительно такой же прирост в играх, но для рабочих приложений я получил бы даже убавку в потоках с 8 до 6 и прирост составил бы максимум 1.5x а не 2x. Следует добавить что при выходе следующего поколения ryzen 4000 смогу перейти на него без замены материнской платы, а в случае с intel это "новое поколение - новый сокет". Также игры все более наращивают требования к потокам и их количество со временем будет увеличиваться и через года два уже при тестах этой пары, Ryzen 3600 будет выглядеть еще более внушительно на фоне 4 ядерника 4960hq и даже 6-поточных i5 Coffee Lake. А пока же процессор 4960hq как игровой показывает себя вполне бодрячком и ему не нужна сверх-быстрая память. Комплекта из 4х разношерстных дешманских планок от патриота и кингстона ему достаточно чтобы не сильно уступать Ryzen 5 3600 в большинстве игр, которые не сильно требовательные к процессору.