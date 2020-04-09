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Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)

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Около месяца назад, когда доллар так резко подскочил, что цены в магазине за ним еще не подтянулись, я поспешно приобрел комплект на Ryzen 5 3600, в который входили мать msi b450-a pro max, проц рузен 5 3600 оем, память самая дешевая кит goodram GR2400D464L17S/16GDC на 16 гигов и кулер deepcool gammaxx 300.

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Свой старый комплект я выставил на продажу примерно вдвое дешевле, чем приобретенный комплект на Ryzen 5 3600. В него входили процессор i7 4960hq, материнка msi b85-g41 pc mate, память 12 гигов ддр3 1333 (2х2+2х4) и кулер zalman cnps80f.

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Прироста в играх я особого не ощутил, в рабочих же задачах он появился. Это кодирование видео, рендеринг на физическом движке в cinema4d и прирост везде практически двукратный.

Хотелось более детально оценить прирост от рузена, но все лень было разбирать компьютер и вставлять назад старый комплект. Лежал мой комплект за 12к с месяц на доске и не находил покупателя до сегодняшнего дня. В связи с этим пока имею оба комплекта краткое время на руках я решил по быстрому произвести тестирование.

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Слева всегда будет рузен 5 3600 а справа i7-4960.

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Рузен в стоке, немного понижен офсет на -0.0375в, память разогнана до 3800 с 2400, тайминги подобраны максимально-минимальные и шина фабрики в синхроне с памятью 1:1, частотность ее 1900.

 i7 4960hq - форсирована частота на 3900 по всем потокам, чуть приподнято напряжение. Память на штатной частоте 1333, но тайминги на минимально-возможные и это на 1 пункт каждый и коммандрейт уменьшен с 2 до 1. В итоге оба процессора работают на близких частотах с максимальной разницей в 200МГц в зависимости от буста на амд.

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В итоге оба процессора имеют память с одинаковой задержкой примерно 70ns.

Тест CPU-Z, прирост почти в 2 раза в многопотоке.


Тест AIDA GPGPU


Процессорные минитесты аиды, прирост примерно 2-кратный


Синебенчи попугаи, прирост примерно 2-кратный.


Кристалмарк цпумарк, прирост близок к двукратному.

Кристалмарк меморимарк, прирост маловат.


Шахматный бенчмарк, прирост внушительный и больше чем разница в потоках.


X264 бенчмарк, прирост почти двукратный что подтверждается на практике.

Аналогично и с X265.


Почти вдвое больше очков набрал амд в этом псевдоигровом бенчмарке.


Аналогичный бенчмарк более нового поколения, здесь разница внушительная но двукратной ее не назвать.



Винрар тест, двукратный прирост в однопотоке, но в многопотоке чуть более полутора.


Теперь перейду к игровым тестам. В роли видеокарты выступает 1080Ti турбинного типа. 


Немного поигравшись с кривой удалось достичь частоты 1800+ по чипу в любой игре практически не проседала ниже. Видеопамять не разгонялась.

Операционная система и видеодрайвер один и тот же,  а именно 10x64 1909 и 442.59. Я просто подключил старый комплект к той же системе на который был новый.


World of tanks encore rt, настройки ультра, разрешение 1920х1080, RT-отключено. Есть прирост по редким событиям, но итоговый бал один, что не радует.


Need for speed heat. 1920x1080 ULTRA. Бенчмарка нет, но просто с точки сохранения тупо жал вперед в течении минуты, подождав перед этим пока прогрузится все с полминуты. Машина ехала вперед разрушая все на пути в итоге по 2 раза падала в реку и возвращалась, так что сцена одинаковая на обеих платформах. Формально разницы нет но заметил приглядываясь, что на интеле некоторые детали и текстуры совсем не догружаются даже через время, тогда как на амд догружаются все, хотя и с некоторой задержкой вначале. Можно считать это хорошим приростом.


Shadow of the tomb raider. 1920x1080 DX12, настройки просто высокие, на самых высоких сильный упор в гпу даже на интел. Прирост есть но судя по цифрам радости приносит не много, особенно с учетом того, что эта одна из процессоро-зависимых игр. Ожидал увидеть здесь побольше разницы ввиду того, что интелевскому процессору уже 7 лет.



Resident evil 3 remake. Настройки выставлены так, чтобы не было оранжевых пунктов-предупреждений и упора в гпу соответственно. Разрешение 1920х1080. Бенчмарка в игре нет, но использовалась одна из кат сцен на движке, затем статичная поза. Разницы не видно, за исключением 0.1%, а по другим показателям фпс на интеле даже чуть повыше. Опять не судьба.


Gears of war 5 Bencmark. 1920x1080 Ultra. Прироста опять не видно, преимущество амд на уровне погрешности, вероятно упор в гпу и надо было тестировать на высоких.


Forza horizon 4. 1920x1080 Ultra benchmark. Ситуация почти повторяет прошлую, вероятно ультра-пресет вызывает упор в гпу у 1080Ti даже в фулхд и нужно было снизить настройки.


Battlefield V 1920x1080 Ultra DX11. Использовалась кат сцена приземления в Норвегии, затем статичная поза на равные промежутки времени. На интеле фпс даже чуть выше, впрочем на уровне погрешности. С другой стороны виноват опять упор в видеокарту и ультра тут также неуместны.


Assassin's creed odyssey. 1920x1080 High. Еще одна из самых цпу-зависимых игр и разница здесь ниочем, рузен даже уступил по минималке. Упора в гпу не было, так как настройки не были ультрами и загрузка гпу местами падала ниже 90%. Не фанат этой игры, скачал лишь бенчмарка ради, зная что это популярный тест для процессоров. 


Crysis 3. Very high. 1920x1080 FXAA. Использовалась длинная кат сцена с вышкой во второй миссии. Вот тут совсем другая картина и лучший игровой прирост. Можно наблюдать прирост до 40% что немало и ощущается это также в процессе игры невооруженным глазом, плавнее явно идет на рузене. 


Из всего можно сделать вывод, что амд очень хорошо показал себя как процессор для рабочих приложений относительно более старого интела и прирост даже выше чем потоков. Мои же затраты в этом случае пропорциональны приросту.

Но если взять игровые приложения то только в 1 из 9 игр есть внятный прирост.

Так можно сделать вывод, что ядра интел лучше заточены под игры, а ядра амд для рабочих задач. Но грядут консоли нового поколения на той же архитектуре zen2 что и мой рузен и картина может резко поменяться в сторону амд, и игры начнуть лучше затачивать уже под ядра zen2 а не интел и будут рузены интелов побеждать не только в рабочих задачах. 


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