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Процессорам Ryzen 4000 гарантируется совместимость с чипсетом AMD B450

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Производительные ноутбуки на базе настольных компонентов давно стали реальностью, поэтому анализ характеристик системы XMG APEX 15 ни у кого не вызывал удивления. Другое дело, что сам производитель на страницах Reddit указал, что процессоры семейства Ryzen 4000 будут совместимы с системами на базе набора логики AMD B450 после обновления BIOS.

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Источник изображения: Reddit

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Производитель ноутбука говорит об этом без полной уверенности, но в правдоподобности информации сложно усомниться. Речь идёт именно о настольных процессорах Ryzen 4000 (Vermeer) в исполнении Socket AM4, которые должны выйти в следующем полугодии. Они предложат усовершенствованный 7-нм техпроцесс и архитектуру AMD Zen 3. Компания очень давно объявила, что до 2020 года включительно все выпускаемые ею настольные процессоры смогут работать в материнских платах с разъёмом Socket AM4.

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Теги

amd socket am4 amd zen 3 amd b450 vermeer
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