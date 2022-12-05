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Кроссовер The Witcher от Lost Ark выйдет в январе

Вот какой новый Ведьмак мы похоже заслужили
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Множество знакомых лиц из Ведьмака направляются в MMORPG Lost Ark.

В результате сотрудничества в игру будет добавлен ограниченный по времени Остров ведьмака, в котором примут участие Геральт, Йеннифэр, Трисс, Лютик и Цири.

Игроки на родине Lost Ark в Южной Корее могут сыграть в этот кроссовер уже сейчас, в то время как те, кто находится в других странах, смогут исследовать этот район только в январе 2023 года.

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Геральт и компании попадают в Lost Ark.

Пресс-релиз обещает головоломку, охватывающую время и пространство и конечно же появится возможность приобретать различную косметику по мотивам Ведьмака, включая новые шрамы для настройки персонажа, карты, структуры цитадели, эмодзи и многое другое.

Lost Ark был запущен через Steam за пределами Южной Кореи еще весной, вызвав тем самым всплеск интереса со стороны игроков и с тех пор контент постоянно обновляется.

 "Я все еще силен и полон энтузиазма .Так что да, я впечатлен. Lost Ark взрывается топы и я полностью понимаю почему." - Берти (журналист eurogamer) написал после того как попробовал Lost Ark.

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Теги

игры game ведьмак the witcher mmorpg lost ark
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