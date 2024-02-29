В 2002 году произошло много знаковых событий. Поменялась мировая финансовая система - появилась единая валюта стран Евросоюза - евро. КНДР признала себя ядерной державой, а в НАТО были приглашены 7 государств Центральной и Восточной Европы.

Однако, в 2002 году была и маленькая местячковая дата. На сайте по оверклокингу было принято решение эту дату увековечить в виде «Дня оверклокеров». И случилось это 29 февраля 2002 года. Сам великий Сычёв про сие знаменательное событие когда то писал. А теперь и он забыл... А мы в молодости по приколу садились вечером за рандомно выбранный офисный вычислитель и пытались причинить ему разгон. Кто по % проигрывал, тот остальным проставлял вкусняшки.