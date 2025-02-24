Разработчики протестировали ведущие языковые модели, показав, что система уже способна ускорять открытия в медицине, физике и других областях

Учёные создали MLGym — специальную платформу, которая позволяет искусственному интеллекту (ИИ) участвовать в научных исследованиях. Эта система помогает ИИ-агентам анализировать данные, тестировать гипотезы и находить оптимальные решения, ускоряя процесс научных открытий.

Платформа работает по простому принципу: ИИ получает задачу, проводит анализ, тестирует разные варианты решений и предлагает лучший результат. В тестировании участвовали современные языковые модели, такие как GPT-4o, Claude-3.5, Gemini-1.5-Pro и Llama-3.1-405B, которые проверяли свои способности в 13 разных научных задачах.

Выяснилось, что ИИ уже может находить более эффективные способы обработки данных и настраивать алгоритмы, но пока не способен самостоятельно придумывать новые научные теории. Однако MLGym уже помогает исследователям в таких сферах, как биология, медицина и физика, сокращая время на анализ данных и улучшая точность вычислений.

Создатели платформы считают, что MLGym и её тестовая среда MLGym-Bench смогут освободить учёных от рутинной работы, позволяя им больше времени уделять анализу полученных результатов и разработке новых идей.