OpenAI представила новый план подписки на ChatGPT Pro, стоимость которого составляет 200 долларов в месяц. Этот тариф предназначен для профессионалов, исследователей и инженеров, которым нужны наиболее мощные инструменты искусственного интеллекта для решения сложных задач. В рамках подписки пользователи получают доступ к самой современной модели OpenAI o1, а также к её улучшенной версии — o1 pro, которая значительно улучшает точность и скорость выполнения задач, требующих высоких вычислительных мощностей.

Модель o1 pro превосходит предыдущие версии OpenAI по многим критериям, включая обработку данных, программирование и юридический анализ. Она также показывает лучшие результаты в математике и естественных науках, что делает её идеальной для решения сложных и технически требовательных запросов. Особенностью ChatGPT Pro является строгий критерий для оценки правильности ответа: модель должна дать правильный ответ в четырех из четырех попыток, в отличие от стандартных версий, где такой строгий подход не применяется.

Подписчики на ChatGPT Pro смогут активировать режим o1 pro через интерфейс ChatGPT. Однако стоит отметить, что из-за повышенных требований к вычислительным ресурсам ответы могут занимать больше времени. В приложении будет отображаться индикатор прогресса, который покажет, сколько времени осталось до получения ответа.

OpenAI ориентирует ChatGPT Pro на тех, кто использует искусственный интеллект для выполнения научных исследований и профессиональных задач, и стремится повысить свою продуктивность. В компании считают, что это решение позволит пользователям решать более сложные задачи. Кроме того, в будущем OpenAI планирует расширять возможности ChatGPT Pro, добавляя новые функции для решения еще более сложных задач. Некоторые из этих нововведений будут доступны и для пользователей стандартных версий ChatGPT, что обеспечит более широкий доступ к новейшим достижениям в области искусственного интеллекта.