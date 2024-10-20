Компания Microsoft неожиданно решила отменить пробную подписку Game Pass всего за две недели до выхода долгожданной игры Call of Duty: Black Ops 6. Ранее пользователи могли протестировать PC Game Pass в течение двух недель всего за 50 рублей, но теперь новички смогут оформить месячную подписку по цене около 500 рублей.

Этот шаг не стал первым в своем роде: в прошлом году Microsoft также отменила пробный период Game Pass перед релизом игры Starfield, что вызывает вопросы о стратегии компании в преддверии крупных игровых запусков.

Выход Call of Duty: Black Ops 6 запланирован на 25 октября 2024 года, и игра будет доступна на всех платформах. Более того, подписчики PC Game Pass и Ultimate смогут наслаждаться игрой с первого дня ее релиза, что делает подписку особенно привлекательной для поклонников серии.