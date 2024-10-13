Telegram добавил онлайн-трансляции для пользователей Android
Telegram внедрил новую функцию, позволяющую пользователям Android запускать онлайн-трансляции с помощью RTMP-протокола. Теперь владельцы Android-устройств могут организовывать прямые эфиры через популярные программы для стриминга, такие как OBS Studio и XSplit Broadcaster, используя специальный ключ, который генерируется в приложении.
В обновлении также появилась функция отправки виртуальных подарков, которые можно приобрести за внутреннюю валюту Telegram — Stars. Эта опция делает общение в мессенджере более увлекательным, позволяя пользователям поддерживать стримеров.
Для бизнеса Telegram теперь предлагает возможность верификации через платные SMS-рассылки. Стоимость одного проверочного сообщения составляет всего $0,01, что значительно упрощает взаимодействие между компаниями и клиентами.
Дополнительно в меню жалоб добавлены новые категории для более точной классификации контента, что улучшает контроль и модерацию в приложении.
Павел Дуров, основатель Telegram, также пообещал будущие обновления. В скором времени пользователи смогут добавлять медиафайлы к уже отправленным сообщениям и видеть время редактирования сообщений.
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