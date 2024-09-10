Президент китайского подразделения OnePlus, Луис Ли, в своём посте в социальной сети Weibo поделился важной информацией о следующем флагманском смартфоне компании — OnePlus 13. Ли раскрыл несколько ключевых особенностей устройства и указал на возможные сроки его презентации.

По словам Ли, OnePlus 13 будет оснащён процессором нового поколения, вероятно, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Этот чип будет представлен на мероприятии Snapdragon Tech Summit 2024, которое пройдет с 21 по 23 октября. Одной из ожидаемых особенностей устройства станет поддержка игры в Genshin Impact с частотой обновления 120 кадров в секунду, что будет новым для Android-устройств, хотя такая возможность уже доступна на iPhone 13 Pro.

Согласно текущим утечкам и новой информации, презентация OnePlus 13 может состояться в следующем месяце. Луис Ли также подтвердил, что смартфон будет оснащён экраном нового поколения BOE X2, который был анонсирован на прошлой неделе. Кроме того, ожидается, что устройство получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

OnePlus 13 обещает стать значимым обновлением в линейке смартфонов компании, предлагая передовые технологии и улучшенные характеристики.