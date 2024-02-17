Он использовал настраиваемую LED-подсветку его портов как импровизированный дисплей, и даже написал под него несколько игр

Адам Ежек, разработчик из X, представил новаторский проект, в котором он использовал сетевой коммутатор Ubiquity UniFi Pro Max 48 в качестве игровой консоли. Вместо стандартного использования светодиодной подсветки портов для отображения состояний сетевых подключений, он создал собственные скрипты на Python, превратив коммутатор в уникальный игровой дисплей с разрешением 24x2 пикселя.

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Благодаря этой необычной технической доработке, Ежек смог создать несколько игр, доступных для запуска на этой "игровой консоли". Он даже сумел увеличить разрешение дисплея до 24x4 точек, синхронизировав работу двух коммутаторов.

В настоящее время арсенал игр включает в себя модифицированную версию классической игры "Змейка" и простой платформер. Однако, из-за высокой стоимости устройства, Ежек признал, что планы по портированию более сложных игр, таких как DOOM, пока не актуальны.

Интересно, что исходный код всех игр доступен для скачивания на GitHub, что позволяет другим владельцам Ubiquity UniFi Pro Max 48 создавать и наслаждаться игровым контентом на своем оборудовании.

Этот проект не только демонстрирует техническую креативность разработчика, но и показывает потенциал использования сетевых устройств в нестандартных сферах, выходящих за пределы их обычного назначения.