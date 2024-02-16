Компания Moondrop, известная своим ассортиментом наушников, механических клавиатур и CD-плееров, решила расширить свою продуктовую линейку и представить свой первый смартфон. Новое устройство получило название Moondrop MIAD01 и обещает быть уникальным предложением на рынке, особенно для аудиофилов. По официальным данным, гаджет будет оснащен выделенным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), 3,5-мм аудиоразъемом и поддержкой высокоразрешающих аудиокодеков, таких как LDAC, LHDC и aptX Lossless.

Изображение Moondrop MIAD01, опубликованное на сайте компании, показывает устройство с корпусом-моноблоком и оранжевыми кнопками управления громкостью и включения. Это может наводить на мысль о наличии сходств с другими продуктами бренда. Слоган «Исследуйте соединение искусства и разума» подчеркивает философию компании, а упоминание "мобильного аудиоустройства с 5G и Hi-Fi" намекает на уделяемое внимание качеству звука.

Однако, информации о цене и дате начала продаж пока нет, что оставляет вопросы открытыми для фанатов бренда и потенциальных покупателей. С учетом репутации Moondrop в сфере аудио, многие ожидают, что новый смартфон привнесет инновации и качество в мир мобильных устройств.