На Неделе моды в Нью-Йорке компания Dyson представила свою новейшую разработку – фен Dyson Supersonic r, предназначенный для профессиональных стилистов. Этот инновационный прибор обещает преобразить процесс укладки волос благодаря ряду технологических усовершенствований.

Основным отличием Dyson Supersonic r является его уникальная форма корпуса, разработанная с учетом потребностей как профессиональных стилистов, так и домашних пользователей. Новый фен стал на 30% компактнее и на 20% легче по сравнению с предыдущей моделью. Его вес составляет всего 325 граммов, что делает его идеальным выбором для длительного использования без утомления.

Основываясь на обратной связи от профессионалов, компания Dyson переработала расположение кнопки подачи холодного воздуха, установив ее прямо под изгибом корпуса для более удобного доступа. Кроме того, мотор устройства был уменьшен, чтобы поместиться в ручке фена, не ущемляя его производительность.

Основная функциональность фена обеспечивается тремя специальными дисками, которые обеспечивают более равномерный нагрев волос по сравнению с традиционными спиральными катушками. Фен также оснащен встроенным термистором со стеклянными шариками, который работает в связке с датчиком температуры, обеспечивая более точное регулирование тепла.

Dyson Supersonic r поставляется с набором умных насадок RFID, которые автоматически регулируют настройки фена при их установке. Это позволяет быстро и легко создавать различные укладки, а также менять настройки вручную по желанию пользователя.

Новый фен Dyson Supersonic r поступит в продажу в марте текущего года по цене $569 и сначала будет доступен только профессионалам. О дате его поступления в розничные магазины будет объявлено позднее. Dyson продолжает удивлять рынок инновационными решениями, делая процесс укладки волос более эффективным и удобным для всех пользователей.