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Новый дизайн Samsung Galaxy Fit3 подтверждён руководством пользователя

Появились новые подробности о пока ещё не анонсированном фитнес-трекере Samsung Galaxy Fit3. На этот раз в распоряжение портала SamMobile попало руководство пользователя, подтверждающее дизайн и некоторые функции новинки
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Samsung готовится порадовать своих поклонников ещё одним инновационным устройством - фитнес-трекером Samsung Galaxy Fit3. Последние утечки информации, предоставленные порталом SamMobile, раскрывают некоторые интересные детали о новинке, вызывая волнение среди любителей активного образа жизни и технологических новинок.

Одной из ключевых особенностей Galaxy Fit3 является его дизайн, который, согласно утечкам, напоминает другие популярные фитнес-трекеры на рынке. Спроектированный  дизайн предполагает удобство использования в повседневной жизни, поддерживая активный образ жизни без лишних хлопот.

Функциональность Galaxy Fit3 также впечатляет. Ожидается, что устройство будет оснащено 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 402x256 пикселей, обеспечивая четкое и яркое отображение информации. Среди предполагаемых функций трекера - поддержка Always on Display для непрерывного отображения полезной информации на экране, оптический датчик для измерения сердечного ритма, а также отслеживание уровня кислорода в крови, стресса, количества шагов и упражнений, а также качества сна.

Безопасность и защита от воды также находятся в списке функций Galaxy Fit3, благодаря стандарту IPX8, который позволяет погружаться на глубину до 1,5 метра на протяжении до 30 минут. Это означает, что пользователи могут быть уверены в сохранности своего трекера даже в условиях интенсивных тренировок или плавания.

Одним из самых захватывающих аспектов нового трекера является его поддержка более 100 типов тренировок, что делает его универсальным инструментом для различных видов физической активности. А с батареей, способной обеспечить до 13 дней автономной работы от одного заряда, пользователи могут быть уверены, что Galaxy Fit3 будет поддерживать их в течение продолжительного времени.

Несмотря на то, что Samsung уже начал отгружать Galaxy Fit3 ритейлерам, официальный анонс и начало продаж ожидается только в ближайшее время. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе всех новостей о дате выхода и цене этого обещающего фитнес-трекера.

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