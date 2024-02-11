Согласно сообщениям из корейского издания The Information, Apple активно работает над разработкой двух моделей раскладных iPhone. Пока характеристики устройств остаются под вопросом, однако есть интересные детали о их концепции.

По информации The Information, обе модели напоминают линейку смартфонов Samsung Galaxy Z, включая горизонтальную раскладушку Fold и вертикальную Flip. Однако, Apple ставит перед собой амбициозную цель достичь высоких стандартов, включая избавление от складки, что пока является непростой задачей.

Прототипы представленных устройств имеют толщину в открытом состоянии примерно в два раза меньше, чем у текущих моделей iPhone, и отличаются отсутствием внешнего экрана. Однако, компания планирует внедрить его в будущем. Как отмечает Gizmochina, возникают трудности связанные с дисплеями и аккумуляторами, что затрудняет достижение этой цели.

Кроме того, Apple обсуждает с поставщиками возможность поставки компонентов для двух размеров раскладных устройств. Однако, смартфоны могут так и не появиться на рынке, если результат работы не будет соответствовать высоким стандартам компании.

Помимо разработки раскладных iPhone, ранее сообщалось, что Apple рассматривает возможность выпуска складного iPad mini или замены обычного планшета на модель с гибким экраном. Эти шаги могут свидетельствовать о стремлении компании расширить свой ассортимент и оставаться на переднем крае инноваций в мире мобильных устройств.