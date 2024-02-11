Несмотря на прекращение официальных поставок и сложности с ремонтом, ноутбуки Apple продолжают пользоваться стабильным спросом среди российских пользователей. Более того, их продажи растут, а доля американской компании увеличивается

Несмотря на официальные проблемы с поставками и ремонтом, ноутбуки от Apple продолжают уверенно завоевывать сердца российских пользователей. Согласно данным издания "Известия", за 2023 год продажи MacBook Air и Pro в России выросли на более чем 20%, что привело к увеличению доли компании Apple на российском рынке ноутбуков с 5% до 6%.

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Этот впечатляющий рост спроса не остался незамеченным. Ритейлеры отмечают успешное наладившиеся логистические цепочки, что способствовало увеличению доли Apple на рынке ноутбуков. Кроме того, появление новых моделей с улучшенными характеристиками, в частности с чипом M3, дополнительно стимулировало спрос.

Однако Apple не единственная компания, которая продолжает показывать рост в России. Так, тайваньская ASUS зафиксировала увеличение продаж на 21% в 2023 году, что позволило ей увеличить свою долю на рынке с 13% до 14%, заняв тем самым второе место после компании MSI с долей в 15%.

Таким образом, несмотря на сложности, Apple продолжает оставаться одним из ведущих брендов ноутбуков на российском рынке благодаря своей лояльной аудитории, успешным стратегиям импортных операций и выпуску новых моделей.