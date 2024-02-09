Грядущий ремейк "Call of Duty: Modern Warfare III" обещает стать настоящим переворотом в мире шутеров, предлагая игрокам нечто совершенно новое. Одним из главных изменений станет возможность выбора свободного пути в миссиях, вместо традиционных линейных коридоров. Несмотря на ожидаемую критику со стороны некоторых игровых экспертов и фанатов, компания Activision уверена в правильности своего шага и не собирается отказываться от подобных инноваций.

Однако это не единственная новость, которая волнует сообщество игроков. Утечки информации о предстоящей игре "Call of Duty: Black Ops — Gulf War" раскрывают новые детали о ее концепции и геймплейном процессе. Разработчики из студии Raven Software планируют представить игровой мир, который будет напоминать популярную серию игр "Far Cry". Игрокам предстоит исследовать огромную локацию и выполнять разнообразные задания, вместе с главным героем и его отрядом, в который войдут знакомые по предыдущим частям персонажи, такие как Адлер. Уникальность мира будет достигнута благодаря созданию специальной карты, а не использованию готовых ассетов.

Не менее интересным оказалось и то, что следующий проект "Call of Duty", пока известный как "Saturn", также будет представлен в формате открытого мира. Источники утверждают, что это решение, в частности, было обусловлено сложностями с производством, и компания Activision решила упростить процесс разработки игр. Впрочем, до официального анонса "Call of Duty: Black Ops — Gulf War" остается некоторое время, хотя утечки информации указывают на возможный релиз в октябре 2024 года.