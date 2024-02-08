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Redmi A3 в оригинальном дизайне показали на «шпионских» снимках

Вслед за характеристиками инсайдеры рассекретили и внешность готовящегося к выпуску смартфона Redmi A3
[ ] для раздела Блоги
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Инсайдерская информация раскрыла детали готовящегося к выпуску смартфона Redmi A3, компании Xiaomi. Снимки устройства и его упаковки, появившиеся в сети, позволяют предположить о пересмотре дизайна "бюджетных" смартфонов этой линейки.

На фотографиях представлена тыльная панель устройства, и уже заметно, что компания решила изменить внешний облик смартфона. Матовое покрытие, характерное для предыдущих моделей, уступило место глянцевой отделке. Блок камер также претерпел изменения и стал ближе к решениям, применяемым в более дорогих моделях. Важным отличием стало наличие плоских граней корпуса, придающих устройству современный вид.

Из упаковки стало известно, что новый Redmi A3 получит экран с диагональю 6,71 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Чёрный корпус (Midnight black) включает 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя.

Пока нет официальной информации о дате презентации и цене, однако данные инсайдеров уже вызывают интерес у фанатов бренда. Предстоящий анонс Redmi A3 ожидается с нетерпением, так как он обещает стать значительным обновлением в линейке доступных смартфонов компании Xiaomi.

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