В одном из немецких интернет-магазинов засветился ещё не анонсированный портативный аккумулятор Samsung с функцией беспроводной зарядки

Внезапное появление информации в немецком интернет-магазине раскрывает детали предстоящего портативного аккумулятора Samsung с артикулом EB-U2510. Этот удивительный гаджет обещает внушительную ёмкость в 10 000 мАч, снабжен двумя портами USB Type-C и поддержкой индукционной зарядки стандарта Qi.

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Выходные мощности этого аккумулятора также впечатляют: 25 Вт на одном порту и 10 Вт на обоих. Интригующим дополнением является поддержка беспроводной зарядки, предоставляющей каждому подключенному устройству 7,5 Вт.

Дизайн устройства олицетворяет функциональность: на корпусе аккумулятора размером 148 x 72 x 16,4 мм размещена индикаторная полоса из четырех светодиодов, наглядно демонстрирующих оставшуюся емкость.

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Интересно, что такие конкретные технические характеристики приобретают публичность еще до официального анонса. Дата начала продаж пока остается загадкой, но уже вызывает оживленный интерес среди технологической аудитории. Ожидаем подтверждения и официального анонса со стороны Samsung, чтобы официально узнать все детали этого устройства.