Японский бренд CWTP анонсировал продажи розовой «клубничной» термопасты для мощного железа

CWTP, ведущий производитель компьютерных компонентов из Японии, представил инновационную термопасту под названием Extreme 4G Strawberry. Этот продукт не только обеспечивает эффективное охлаждение процессоров и видеокарт, но и становится стильным элементом в сфере компьютерных технологий.

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Одной из ключевых особенностей Extreme 4G Strawberry является ее розовый цвет, который не только придает термопасте уникальный внешний вид, но и выделяет его среди множества стандартных решений. Но это еще не все – термопаста также обладает ароматом клубники, предоставляя необычный и приятный элемент взаимодействия с техникой.

Технические характеристики этого продукта не отстают от его визуальных особенностей. Паспортная теплопроводность составляет 12,8 Вт/мК, гарантируя эффективное теплоотведение даже для самых производительных игровых компонентов. Состав термоинтерфейса включает в себя углерод, оксид цинка, алюминий и ароматизатор клубники – ингредиенты, созданные для оптимальной производительности и долговечности.

Производитель заверяет, что даже после пяти лет использования термопаста сохранит свою эффективность, с пониженной теплопроводностью на уровне 8,8 Вт/мК. Рабочие температуры варьируются от -50 до +220 °C, что подчеркивает универсальность этого продукта в самых различных условиях.

Extreme 4G Strawberry предлагается в тюбике весом в четыре грамма. Производитель рекомендует использовать продукт в течение четырех лет после приобретения, что обеспечит долгосрочное качественное охлаждение. Цена этой инновации составляет 980 иен (примерно $7) и она начнет свои продажи эксклюзивно в Японии с 9 февраля 2024 года.

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Этот шаг CWTP подчеркивает их стремление к высочайшему качеству и инновациям, предоставляя не просто технологические решения, но и истинные произведения искусства в мире компьютерных компонентов. В результате технологии не только функциональны, но и визуально и эстетически привлекательны.