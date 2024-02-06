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CWTP, ведущий производитель компьютерных компонентов из Японии, представил инновационную термопасту под названием Extreme 4G Strawberry. Этот продукт не только обеспечивает эффективное охлаждение процессоров и видеокарт, но и становится стильным элементом в сфере компьютерных технологий.
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Одной из ключевых особенностей Extreme 4G Strawberry является ее розовый цвет, который не только придает термопасте уникальный внешний вид, но и выделяет его среди множества стандартных решений. Но это еще не все – термопаста также обладает ароматом клубники, предоставляя необычный и приятный элемент взаимодействия с техникой.
Технические характеристики этого продукта не отстают от его визуальных особенностей. Паспортная теплопроводность составляет 12,8 Вт/мК, гарантируя эффективное теплоотведение даже для самых производительных игровых компонентов. Состав термоинтерфейса включает в себя углерод, оксид цинка, алюминий и ароматизатор клубники – ингредиенты, созданные для оптимальной производительности и долговечности.
Производитель заверяет, что даже после пяти лет использования термопаста сохранит свою эффективность, с пониженной теплопроводностью на уровне 8,8 Вт/мК. Рабочие температуры варьируются от -50 до +220 °C, что подчеркивает универсальность этого продукта в самых различных условиях.
Extreme 4G Strawberry предлагается в тюбике весом в четыре грамма. Производитель рекомендует использовать продукт в течение четырех лет после приобретения, что обеспечит долгосрочное качественное охлаждение. Цена этой инновации составляет 980 иен (примерно $7) и она начнет свои продажи эксклюзивно в Японии с 9 февраля 2024 года.
Этот шаг CWTP подчеркивает их стремление к высочайшему качеству и инновациям, предоставляя не просто технологические решения, но и истинные произведения искусства в мире компьютерных компонентов. В результате технологии не только функциональны, но и визуально и эстетически привлекательны.