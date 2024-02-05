Исследователи рассказали о характеристиках своей разработки и раскрыли планы по её внедрению на рынок

Оксфорд PV, дочерняя компания Оксфордского университета, в партнерстве с Институтом солнечных энергетических систем Фраунгофера, представила выдающуюся солнечную панель. Эта передовая технология, основанная на "тандемных" солнечных элементах, объединяющих перовскит и кремний, продемонстрировала рекордную эффективность в 28,6% на испытательной площади 1,68 м², превосходя существующие коммерческие стандарты (16-24%).

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Энергетическая мощность новой панели достигла 421 Вт, открывая новые горизонты в области солнечной энергии. Разработчики выражают уверенность в том, что технология "тандемных" элементов имеет потенциал достичь эффективности до 43%. Компания планирует довести текущую разработку до уровня 30% эффективности и начать строительство завода для массового производства.

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Хотя точные сроки выхода на рынок пока неопределенны, эта инновационная технология обещает революцию в сфере солнечной энергии, подчеркивая свою значимость для будущего энергетического рынка.