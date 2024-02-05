Вскоре после демонстрации геймплея Judas в рамках State of Play появились новые детали проекта, хотя и крайне небогатые

На горизонте появляется новый крупный проект от творца BioShock - "Judas". После внушительной демонстрации геймплея в рамках State of Play, стали известны более подробные детали этой игровой эпопеи. Сценарий разворачивается в космическом городе Мейфлауэр, где общество пропитано токсичностью, а жители живут в постоянном шпионаже и взаимных оскорблениях. Главный персонаж, не вписывающийся в рамки идеального гражданина, предпринимает попытку начать революцию.

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Что делает "Judas" уникальной - это акцент на влияние игрока на развитие сюжета. Решения и взаимодействие с множеством персонажей обещают стать ключевыми факторами, формирующими ход событий. Разработчики заверяют, что каждое принятое решение будет иметь значение, а разнообразие персонажей добавит глубину игровому процессу.





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Тем не менее, дата выхода "Judas" пока остается под вопросом, в силу перфекционизма и высоких амбиций Кена Левина, идейного вдохновителя проекта. Этот подход обещает принести в игровую индустрию нечто уникальное, позволяя геймерам влиять на ход сюжета в захватывающем космическом мире.