TECNO объявила о партнёрстве с Dolby Laboratories, благодаря которому устройства бренда начнут получать поддержку популярной технологии объёмного звучания. Уже известно, какой смартфон первым в истории бренда обзаведётся соответствующей сертификацией

Крупный мировой производитель смартфонов, TECNO, объявил о стратегическом партнёрстве с Dolby Laboratories с целью внедрения передовой технологии звука Dolby Atmos в свою линейку гаджетов. Первым устройством, которое получит поддержку этой инновации, станет флагманская модель POVA 6 Pro 5G, официальная презентация которой запланирована на Mobile World Congress 2024 в феврале.

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Согласно официальному заявлению, это сотрудничество открывает новую эру для пользователей TECNO, позволяя им наслаждаться пространственным звуком Dolby Atmos в различных сценариях использования — от игр до музыки и фильмов. Генеральный директор TECNO, Джек Гуо, подчеркнул, что целью этого сотрудничества является неустанное совершенствование пользовательского опыта и предоставление новых возможностей для аудиовизуального восприятия.

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Технология Dolby Atmos известна своим способом создания объемного звучания как через наушники, так и встроенные динамики устройства. Разработчики утверждают, что она не только повышает качество звучания, но и увеличивает громкость, минимизируя искажения. Этот шаг оценили обе компании, выразив друг другу благодарность за совместные усилия и надеясь на успешные результаты, переносящие устройства TECNO на новый уровень аудиовизуального восприятия.