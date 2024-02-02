Состоялась официальная презентация новой серии смартфонов realme 12 Pro, в разработке которых приняли участие дизайнер швейцарских часов Оливье Савео и американский кинооператор Клаудио Миранда

Realme удивила мир своей новой линейкой смартфонов, realme 12 Pro и realme 12 Pro+, в процессе официальной презентации. В создании дизайна смартфонов приняли участие известный дизайнер швейцарских часов Оливье Савео и кинематографист Клаудио Миранда из США.

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Основное внимание было уделено realme 12 Pro+, который представляет собой первый в своем классе смартфон с перископической телекамерой. Производитель гордится дизайном, сравнивая его с роскошными швейцарскими часами. Заметным элементом стал модуль камер, который напоминает безель, а задняя крышка изготовлена из веганской кожи премиум-класса.

Окруженный загнутым экраном OLED на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и яркостью до 950 нит, realme 12 Pro+ обещает потрясающее визуальное качество. Также устройство оснащено сканером отпечатков пальцев под дисплеем, обеспечивая безопасность и удобство использования.

Фотографические возможности realme 12 Pro+ поражают воображение: 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией и уникальная 64-мегапиксельная телекамера с перископическим объективом и 3-кратным оптическим приближением, а также цифровым зумом до 120x. Разработанные совместно с Клаудио Миранда три уникальных фильтра и технология MasterShot обещают поднять планку в области обработки изображений в сегменте среднего класса.

Realme не забывает о производительности и функциональности: внутри realme 12 Pro+ работает процессор Snapdragon 7s Gen 2, поддерживаемый 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем до 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживаемый 67-ваттной зарядкой, обеспечивает продолжительное время автономной работы.

Цены на realme 12 Pro+ разнообразны, начиная от $360 за версию 8 + 128 ГБ и достигая $409 за 12 + 256 ГБ.

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Младший брат, realme 12 Pro, сохраняет эстетику дизайна, но с менее мощным процессором Snapdragon 6 Gen 1 и несколько иными характеристиками. Тем не менее, цены на realme 12 Pro остаются конкурентоспособными, начиная от $310 за 8 + 128 ГБ и $325 за 8 + 256 ГБ. Realme продолжает демонстрировать лидерство в инновациях и доступности в мире смартфонов.