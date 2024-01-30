Ещё в 2018-м сотрудницы Riot подали иск о сексизме и токсичной атмосфере в Riot

В 2018 году сотрудницы Riot Games подали иск, обвиняя компанию в сексизме и токсичной рабочей атмосфере. Долгий юридический процесс завершился в 2022 году, когда стороны достигли мирового соглашения. Как следствие, Riot Games была обязана выплатить компенсацию в общей сумме 104 миллиона долларов.

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Структура компенсационных выплат включает в себя $64,7 миллионов, направленных на конкретные выплаты, $19,4 миллиона — на оплату налогов, $7,7 миллиона, выделенных в качестве гонораров адвокатам пострадавших, $7,2 миллиона, переданных юристам штата Калифорния, принимавшим участие в деле, $3 миллиона, полученных калифорнийской трудовой инспекцией, и $200 тысяч, выделенных компании, ответственной за администрирование выплат.

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Общее количество женщин, получивших компенсацию, составило 1549, и стоит отметить, что некоторые из них продолжают работать в Riot Games. Средний размер компенсации составил 41 768 долларов. Большинство чеков были обналичены в декабре 2023 года, что подчеркивает тем самым длительный характер этого судебного процесса.