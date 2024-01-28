В базе данных бенчмарка Geekbench были замечены два новых десктопных процессора семейства AMD Ryzen 8000G на архитектуре Zen 4 с производительной интегрированной графикой

На площадке бенчмарков Geekbench были обнаружены два новых десктопных процессора из семейства AMD Ryzen 8000G, построенных на архитектуре Zen 4 и оборудованных мощными встроенными графическими ядрами. В фокусе внимания - Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G, чьи характеристики представляют интерес.

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Ryzen 7 8700G с восемью ядрами и 16 потоками работает в диапазоне частот от 4,2 ГГц до 5,1 ГГц при разгоне. Сходным образом, Ryzen 5 8600G с шестью ядрами имеет базовую частоту 4,3 ГГц и пиковую - 5,0 ГГц. Графическую составляющую обеспечивают графические ядра Radeon 780M и Radeon 760M соответственно. Тепловая мощность (TDP) для обоих процессоров составляет 65 Вт.

Результаты бенчмарка показывают, что Ryzen 8700G превосходит Ryzen 8600G на 10% в одноядерном режиме и на 25% в многоядерном. При сравнении с предыдущими моделями Ryzen 5000G на базе архитектуры Zen 3, прирост производительности составил приблизительно 30–37% и 49–64% соответственно. На текущий момент нет информации о графической производительности.

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Процессоры Ryzen 8700G и Ryzen 8600G планируется выпустить в продажу 31 января. Стоимость Ryzen 7 8700G установлена на уровне 329 долларов, в то время как Ryzen 5 8600G будет доступен за 229 долларов.