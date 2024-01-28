Китайская компания Unihertz, известная по выпуску необычных смартфонов, презентовала новую модель Tank Mini 1

Unihertz, ведущий производитель необычных мобильных устройств из Китая, представил свою новейшую модель – Tank Mini 1. Этот невероятно компактный смартфон поражает не только стильным дизайном, но и внушительными техническими характеристиками.

реклама

Дисплей с диагональю 4,3 дюйма, выполненный по технологии IPS, обеспечивает высокое разрешение 1200x540 пикселей, гарантируя яркость и четкость изображения. Внутри устройства гармонично сочетаются процессор MediaTek Helio G99 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, с возможностью виртуального ее расширения еще на 12 ГБ.

Хранилище данных на уровне 256 ГБ и поддержка карт microSD до 256 ГБ призваны удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей. Акцент на энергоснабжении – впечатляющий аккумулятор ёмкостью 5800 мАч, поддерживаемый 33-ваттной зарядкой, способной восстановить 90% заряда за один час.

Камера с разрешением 100 Мп на задней панели и встроенная фронтальная камера на 32 Мп обеспечивают высококачественное фото- и видеосъемку. Программное обеспечение представлено операционной системой Android 13, обеспечивающей современный и интуитивно понятный пользовательский опыт.

Вдобавок к техническим возможностям, смартфон Tank Mini 1 оснащен светодиодным фонарем с яркостью 800 люмен на задней стороне и лазерной рулеткой с диапазоном до 40 метров. Устройство обладает степенью защиты IP68, выдерживает падения с высоты до 1,8 метра и полное погружение в воду на 30 минут.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эта инновационная новинка уже доступна на китайском рынке по цене около 200 долларов, предлагая потребителям выдающийся опыт использования современного смартфона с передовыми технологиями.