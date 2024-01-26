Xiaomi показала огромный холодильник на 616 литров за $340
реклама
Xiaomi расширила свой ассортимент бытовой техники, представив новый холодильник Mijia 616L French Door. С внутренним объемом 616 литров, двумя дверями и 20 отсеками для продуктов, он обещает удобство и функциональность. Корпус с фирменным покрытием Ice Feather White подчеркивает прочность и устойчивость к пятнам.
Холодильник оснащен сенсорным экраном для выбора режимов охлаждения, а также поддерживает управление через мобильное приложение Mi Home и голосового ассистента XiaoAI. Обе дверцы открываются на 90 градусов, обеспечивая легкий доступ к содержимому. Регулируемые полки, светодиодная подсветка и другие детали призваны обеспечить удобство использования.
Характеристики включают энергопотребление до 0,99 кВтч в день и уровень шума не более 36 дБ. Дополнительные функции включают антибактериальную систему и способность замораживать 7,5 кг продуктов за 12 часов. Холодильник представлен с размерами 972 x 770 x 1862 мм и ценой $340 в Китае, пока нет информации о доступности в других регионах.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила