Xiaomi расширила свой ассортимент бытовой техники, представив новый холодильник Mijia 616L French Door. С внутренним объемом 616 литров, двумя дверями и 20 отсеками для продуктов, он обещает удобство и функциональность. Корпус с фирменным покрытием Ice Feather White подчеркивает прочность и устойчивость к пятнам.

Холодильник оснащен сенсорным экраном для выбора режимов охлаждения, а также поддерживает управление через мобильное приложение Mi Home и голосового ассистента XiaoAI. Обе дверцы открываются на 90 градусов, обеспечивая легкий доступ к содержимому. Регулируемые полки, светодиодная подсветка и другие детали призваны обеспечить удобство использования.

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Характеристики включают энергопотребление до 0,99 кВтч в день и уровень шума не более 36 дБ. Дополнительные функции включают антибактериальную систему и способность замораживать 7,5 кг продуктов за 12 часов. Холодильник представлен с размерами 972 x 770 x 1862 мм и ценой $340 в Китае, пока нет информации о доступности в других регионах.