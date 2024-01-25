Национальный институт материаловедения (NIMS) в сотрудничестве с компанией Nihon L'Oréal KK представил инновационное средство для укладки волос, отличающееся выдающейся влагостойкостью. Исследовательская группа разработала уникальный полимерный композит с памятью формы, включающий в себя водородные связи между поливиниловым спиртом (ПВС) и природными микрокристаллами целлюлозы (ЦМ), образующими прочную сеть ПВС/ЦМ. Эти связи обеспечивают структурную целостность компонентов даже при воздействии молекул воды.

Эксперименты с пучками завитых волос, покрытых композитным материалом ПВС/ЦМ и без него, выявили, что условия с относительной влажностью 80% в течение 6 часов существенно увеличивают распутывание и растягивание волос без композитного покрытия. Исследователи также подтвердили, что эффективность композитов в поддержании первоначальной формы завитых волос улучшается с повышением соотношения ЦМ и ПВС. Стоит отметить, что материал легко удаляется тёплой водой температурой около 42 °C или стандартным шампунем, что дополнительно подчеркивает его удобство в использовании.